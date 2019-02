Derroche en campañas de ganaderos

“De dónde agarró mulas Chencho”, dice el refrán popular que le queda como anillo al dedo al escandaloso derroche que están haciendo los candidatos a las presidencias de las asociaciones ganaderas de los municipios norteños de Ahome y El Fuerte, el cual no concuerda con el clamor cotidiano de los ganaderos que se quejan de que la ganadería está en crisis.

El ejemplo más claro es El Fuerte, donde la elección se llevará a cabo el 10 de febrero y al parecer no hay “Rocío de los pobres”, porque tanto el priista Bismark Orduño, que busca la reelección, como José Tiburcio “Bucho” Vega, identificado con el morenismo, efectúan campañas de dispendio, con cabalgatas amenizadas con la banda sinaloense, aunque “Bucho” se queja que están rasurando el padrón y hasta a él mismo lo quieren borrar de la lista.

En Ahome la careada está entre Ventura Alcalá y Ángel Cota, después que declinó José García, y algunos ganaderos se quejan de que funcionarios estatales y municipales tienen las manos metidas hasta los codos en las campañas, que los operadores políticos utilizan todo tipo de artimañas, desde el intento de compra anticipada de votos hasta las amenazas veladas para atraerlos a sus respectivos bandos.

Llama la atención que el padrón de la asociación rebase los 3 mil 200 ganaderos, lo que les hace sospechar que hayan incorporado hasta criadores de chivos y gallinas y posiblemente hasta de toros mecánicos. “Es mucha la codicia por liderar una actividad que viene en declive”.

Hasta ahora los morenistas y los panistas han tenido poca participación en estas contiendas, por lo que se prevé que la lucha fuerte se dará entre corrientes del priismo, pero no se pueden descartar sorpresas de última hora, porque la gente de campo rechaza a los mismos de siempre.



Popurrí. El norte de Sinaloa también sale salpicado con la denuncia pública que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador de que un expresidente, refiriéndose sin mencionarlo por su nombre al expanista Felipe Calderón, está involucrado en el tráfico de influencias, el coyotaje o la corrupción, al haber otorgado contratos subsidiados a la compañía eléctrica española Iberdrola, para después convertirse en miembro del consejo de administración. Iberdrola es el consorcio que construye dos plantas termoeléctricas en Choacahui, a la cual se oponen algunos cobanaros de la región porque temen que contamine los mantos freáticos y el cauce del río.



CRISIS. Tres semanas y contando. Cuando asumió la rectoría de la UAIS Guadalupe Ibarra no se imaginó que se estaba sacando una especie de “rifa del tigre”, dado que desde entonces los grupos al interior de la universidad se han mantenido en constante conflicto, el más reciente es la toma de las instalaciones por parte de supuestos indígenas aún no se puede conjurar. A través de las redes sociales acusa que se encuentra a dos fuegos, esto es luchando con los grupos internos y al exterior contra algunos periodistas, de los cuales no da nombres, que la querían extorsionar. Aparte la universidad está bajo investigación por los desvíos de la “estafa maestra”.