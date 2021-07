Desacuerdo entre líderes empresariales por propuesta de AMLO sobre clases presenciales

Oportunidad. Los jóvenes estudiantes que aspiran a ingresar a la Universidad Autónoma de Sinaloa en la zona norte de Sinaloa tuvieron un respiro al abrírseles la posibilidad de admisión. Y es que cuando más estaban presionados porque no iban a ser admitidos, el rector de la institución educativa, Jesús Madueña, anunció que la Comisión de Admisión estaba por autorizar la ampliación para que entren todos. No se sabe la fórmula que van a usar, pero se da como un hecho que nadie de los aspirantes se va a quedar por fuera. Con esto, Madueña empieza con el pie derecho su rectorado. Nadie se esperaba que saliera con eso. La decisión ayer mismo la empezaron a socializar algunos líderes del Partido Sinaloense en Ahome. Con razón se dice que estos no descansan aunque no haya proceso electoral.

Activismo. Como la cita está a la vuelta de la esquina, el que le entró duro a la promoción de la consulta popular para abrirle juicio a los expresidentes de la República es Milo Ibarra, quien aspiró a la candidatura de Morena a la alcaldía de Ahome y tras la designación de Gerardo Vargas Landeros terminó por ser el gurú del entonces candidato del Partido del Trabajo, Domingo ‘Mingo’ Vázquez. El joven empresario sale a las calles de la ciudad a promover la asistencia a las urnas que se instalarán para que la ciudadanía emita su sufragio de sí o no. Los que lo conocen aseguran que tras ese activismo Milo Ibarra lo que quiere es empedrar el camino para que lo tomen en cuenta para una posición en el Gobierno del Estado o municipal, aunque algunos señalan que no le va a tocar ni en un lado ni en otro. El caso es que quiere estar en la jugada y esa es la coyuntura para darse a ver para pegar el chicle.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los contras. Si por una razón u otra unos promueven la consulta popular, otros la chafean porque no le ven ninguna lógica que el gobierno lopezobradorista haga eso para aplicar la ley. Los líderes empresariales tienen bien claro que no se ocupa la consulta para enjuiciar a algún expresidente si existen elementos para ello. Por ejemplo, José Ramos, presidente de Coparmex de Los Mochis, volvió a echarle en cara a los lopezobradoristas que para aplicar la ley no se necesita consultar a los ciudadanos, sino que el gobierno tiene que cumplir con su responsabilidad.

Cuestionados. En lo que sí muchos no están de acuerdo con los líderes empresariales es que le sigan la corriente al presidente Andrés Manuel López Obrador para que en agosto inicien las clases presenciales. Algunos le pusieran tacha ayer al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Los Mochis, Fernando Valenzuela, que en ese tema van con lo planteando por López Obrador. Incluso, habló a nombre de los líderes de las organizaciones empresariales que están en la Intercamaral. De inmediato, los comentarios adversos no se hicieron esperar porque parece que viven en otra galaxia y no se dan cuenta de la tercera ola de coronavirus. Aquí sí que se están volando la barda.

Dos menos. Los líderes de los productores del Valle del Carrizo Baltazar Hernández y Leonel Machado la libraron de la cárcel al acogerse a la pena alternativa para no irse a juicio por el bloqueo de la carretera Internacional en demanda de los pagos a los trigueros. Lo que tienen que hacer son trabajos de mantenimiento de la carretera que defina la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eso será durante seis meses. Ese no es problema para ellos. Por el contrario, dicen que es un alivio salir de ese atolladero legal. Dicen que lo que les duele a uno y otro es que se le acabaron las posibilidades de buscar en el futuro alguna candidatura de elección popular por la sentencia en su contra. Queda el antecedente.

Síguenos en