Desaforar a Estrada Ferreiro, asunto del Congreso, asegura Rocha Moya

audima

El calambre a Estrada. Hay quienes alientan desde el propio Gobierno del Estado la especie. Como se sabe, en el Congreso del Estado, en su mayoría integrado por diputados de Morena, camina supuestamente una revisión que habla de un posible desafuero contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Hasta hoy, realmente parece más un “calambre” contra Estrada Ferreiro. Porque varios de los diputados se han sentido agredidos por el alcalde. Y es que las limitaciones de Estrada Ferreiro lo han conducido a pelear, insultar, descalificar a todos los que él percibe que están en su contra. Hasta a los periodistas ha insultado. Estrada Ferreiro es su propio enemigo. No conecta la lengua con el cerebro. La diarrea verbal lo ha conducido a enfrentar a muchos. Entre ellos diputados de su propio partido, Morena, que aparentemente lo traen en la mira. Pero eso no lo incomoda para nada. Ayer, el gobernador Rubén Rocha Moya volvió a tocar el tema del supuesto procedimiento que se está realizando en el Congreso del Estado para desaforar a Estrada Ferreiro. No es la primera ocasión que se le pregunta sobre el tema. Y la insistencia tiene mucho qué ver que desde el mismo gobierno estatal y diputados del Congreso insisten en manejar el tema. Rocha Moya dijo que él no interferirá. Que no meterá su cuchara. Que es un asunto del Congreso y ellos sabrán qué hacer. Afirma que no hará ninguna recomendación a los diputados. La respuesta viene del mismo Estrada Ferreiro, que aseguró que los diputados obedecen la “línea” que les manda el gobernador. Y señala a algunos diputados como “golpeadores”. El supuesto desafuero no pasará. Los diputados no se atreverían. Y el gobernador menos. Y Estrada Ferreiro lo sabe.

Visita de supervisión. El secretario de Salud, Melesio Cuen, estuvo ayer en Mazatlán. Vino a supervisar personalmente el funcionamiento de las unidades de salud que operan en Mazatlán. En este recorrido, Cuen incluyó una visita a las instalaciones del Hospital de Marina. Cuen es de los secretarios estatales que no se queda encerrado en su oficina. Recorre frecuentemente las instalaciones que Salud tiene a lo largo de todo el estado. Ayer le tocó a Mazatlán. De que, si que tanto tiempo seguirá aguantando los ataques que está recibiendo y el fuego “amigo”, eso es un tema que le causa risa.

No llegan medicamentos. Algo sucede con el abastecimiento de medicamentos a Sinaloa. El gobernador Rubén Rocha Moya ha insistido ante el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, sobre la necesidad de abastecer de suficientes medicamentos a las instalaciones de salud pública de Sinaloa. Ferrer se supone que se había comprometido en responder rápido. Pero nada. Ayer, Rocha Moya reconoció que los medicamentos no han llegado. Y que habló con Ferrer, que le respondió: “Ya se enviaron”. Seguramente vienen en burro. No saben o simplemente no les importa que los niños con cáncer y otras personas que requieren esos medicamentos, el tiempo es lo que menos tienen.

Cortinas y más cortinas de humo. Al presidente López Obrador se le da el lanzar constantemente “cortinas de humo” para desviar la atención de los graves problemas que enfrenta el país. O también para intentar minimizar un “golpe”. En la primera quincena de marzo, el Banco de México informó que se registró una inflación de 7.29 por ciento. Mal panorama. La violencia en el país está imparable. Masacres en Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, por citar algunas. Asesinatos de periodistas, ocho en menos de tres meses. Desempleo y carestía que golpea a los más necesitados. ¿Y ya fueron a llenar a gasolineras? Vaya y sienta el golpe.