Desaire. AyUn tanto desairado por ciudadanos estuvo el evento donde ayer se iniciaron obras con recursos del programa Capufeer que autoridades municipales daban por iniciados los trabajos de pavimentación de seis calles con recursos del programa Capufe, el lugar del evento lució un tanto desangelado. Y es que fuera de los funcionarios y regidores infaltables, pues muchos se separan de sus puestos de trabajo por horas por andar detrás de la alcaldesa Aurelia Leal López en los eventos, la presencia de unos cuantos vecinos de esa zona eran los que buscaban llenar el espacio para escuchar qué era lo que se iba a hacer, pues algunos ni siquiera sabían qué hacían ahí las autoridades del municipio. Claro que no podía faltar el secretario del Ayuntamiento, quien, dicen, se esfuerza por aparecer siempre en el mejor lugar y hasta ha sido criticado por acaparar los reflectores más allá de la alcaldesa.

Con la basura a tope. Los que están muy inconformes, incluso ya han manifestado su malestar de forma airada, son los habitantes de Juan José Ríos, y es que señalan que desde que dejó de recolectar PASA la basura no hay quién se ocupe de la labor. Aun cuando los síndicos se comprometieron a hacer la labor en una reunión con la alcaldesa, el de esta sindicatura no ha cumplido con su parte, al menos eso es lo que manifiestan los habitantes. Se dice que el hecho de que el síndico de aquella área no sea de la misma tirada política que Aurelia Leal, es lo que está detrás de ese desacato que a quienes más perjudica es a los ciudadanos. Es cierto que dar ese servicio es responsabilidad del gobierno y en este caso el principal señalado por la situación es la administración, sin embargo, ahí se supone que quien debe entrar también a laborar es el síndico por la autoridad que representa.

Oídos sordos. Seguramente para salir al paso en su momento, la alcaldesa declaró que ayudaría a las propietarias de guarderías de Sedesol para que siguieran funcionando, pues reconoció la gran ayuda que estas representan para las madres de familia trabajadoras, sin embargo, dicen las afectadas que por más que han buscado una audiencia con la munícipe esta no las ha podido atender. Solo en una ocasión la han abordado para pedirle ayuda, aunque sea gestionando ante el gobernador, o ya de plano si no hay más, que les brinde el apoyo moral, pero ni esto, ya que dicen que al exponer su problema durante la primera jornada del Guasavetón que se celebró en Tamazula, las atendió y lo único que les dijo es que ella no podía hacer nada, algo muy distinto a lo que dijo ante los medios.

Seguridad a medias. A pesar de lo que dicen las autoridades policiacas, que la vigilancia es constante en todo el municipio, hay comunidades en las que los robos y las riñas no dan tregua. Cuando se le ha cuestionado al director de la corporación sobre la falta de seguridad, justifica que los ilícitos no han aumentado y que los agentes están desplegados de forma estratégica. Lo cierto es que la falta de elementos es notoria y aun cuando desde hace meses se habló de la contratación, los nuevos elementos no llegan. Señalaron que la tardanza era debido a que el recurso con el que se pagan los exámenes de control y confianza no había sido liberados, pero la realidad es que ni con el billete en la bolsa se ha avanzado.