Desaire de Billy Chapman por no ir al evento de UAdeO, ¿o acaso no lo invitaron?

De visita. El gobernador Quirino Ordaz Coppel; su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, y el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía, estuvieron en Los Mochis para poner la primera piedra del edificio de rectoría de la Universidad Autónoma de Occidente. Ahí, la rectora Sylvia Paz Díaz Camacho calificó de histórico para la UAdeO el inicio de los trabajos porque, por fin, después de 35 años de fundada y de operar en oficinas prestadas o rentadas, esta institución de educación superior contará con inmueble propio. Pero ¿qué creen? El alcalde de Ahome, Billy Chapman, no acudió. Dicen que fue un desaire al gobernador y a la rectora, porque sí lo invitaron. ¿No que era el alcalde de la educación?

Pena ajena. Hasta pena dio ayer escuchar cuando la presidenta de DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, dijo que espera el llamado de los Sistemas DIF para implementar el Programa de Playa Incluyente a Ahome, donde las personas con alguna discapacidad pueden ingresar al mar a través de equipos especiales. Y es que después de que en Mazatlán se llevara a cabo con éxito, Rosy Fuentes de Ordaz dijo que espera el llamado de los ayuntamientos para coordinarse y llevar el programa a las playas de Ahome. O sea que ya los invitó y nomás no responden. ¿No que les interesan mucho los grupos vulnerables? ¡Habrase visto!

Adeudos y más… Qué necesidad, dicen por ahí. Pues resulta que a Angelina Valenzuela Benites, excandidata de Fuerza por México en busca de la alcaldía de Ahome, le han de andar chillando los oídos, pues los que anduvieron en campaña ya se desesperaron y ahora ya ventanearon que no les han pagado. Nomás los traen vueltas y vueltas. Y eso no es todo, sus colaboradores dicen que a pesar de que le mandaron 8 millones de pesos, al final ellos hasta se conectaban del poste de luz porque no habían pagado a la CFE el internet ni nada, con tal de sacar la chamba para su candidata, pero ¡pácatelas! Hasta la fecha nada, pero los allegados sí andan en viajes a distintas partes del país. Y hasta lo publicitan en sus redes sociales.

Depende del covid. El que también sigue cerca del gobernador Quirino Ordaz y al parecer será de los privilegiados que terminará su periodo junto con el gober mazatleco, es el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López. Dijo ayer en Los Mochis que será el 30 de agosto cuando dé inicio el ciclo escolar 2021-2022, pero aún se desconoce cómo será el regreso a clases en Sinaloa, si presenciales o virtuales, pues la situación dependerá del semáforo epidemiológico. Eso sí, dijo que cuando menos encontraron el camino a poner a funcionar los centros comunitarios de aprendizaje. Lo malo es que varios se han cerrado también por casos de covid.

Que siempre no. Gloria Urías, indígena yoreme de Capomos, El Fuerte, ya no halla ni qué pensar. Otra vez el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución de la Sala de Guadalajara y ordenó que se reponga el procedimiento en cuanto al asunto que le impedía a la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, de aparecer como la número uno en la lista de diputados pluris de Morena. La resolución ahora que hay violaciones porque según el Tribunal en Sinaloa desestimó la resolución que se emitió en Guadalajara. Con la decisión de los magistrados, Leal se mantiene en la lucha para que se le regrese la diputación local pluri. El pleito viene desde el 20 de mayo, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había fallado a favor de la alcaldesa de Guasave por considerar que sí aprobaba su ascendencia indígena, pero el 6 de junio el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa se la quitó de nuevo, tras un recurso de revisión promovido por Morena-PAS que favorecía a la indígena yoreme de El Fuerte. Ahí nomás.

