Desarrollo Sustentable anda al cien con su campaña

Con eso de la próxima temporada de lluvias, la Secretaría de Desarrollo Sustentable iniciará una campaña para concientizar acerca del uso de botellas de plástico, buscando evitar que estas terminen en las calles, en los arroyos, en los ríos y contaminando el mar. Martha Robles Montijo, titular de la secretaría, dijo que esto iniciaría en el Palacio de Gobierno, invitando al personal a no llevar bebidas embotelladas, y que posteriormente se extendería la invitación a la raza en general. Interesados en compartir nuevas ideas para proponer dentro de esta campaña, échenle una llamadita al (667) 758 72 96.En Ahome andan en busca de un compa como Tarzán, para que se cuelgue de rama en rama y liquide a todos los animales ponzoñosos, pues después de las lluvias los solares baldíos se hicieron más peligrosos, lo que tiene preocupada a la raza, que ya no sabe qué hacer. Si le interesa la chamba, favor de echarle el ‘fonazo’ al ‘dire’ de Obras y Servicios Públicos de Ahome, Josué Jacinto Sánchez Ruelas, al (668) 816 50 06, pa’ que se lance de inmediato a los solares baldíos y ponga un ‘estatequieto’ a todas las alimañas que hay en estos lugares.La dirección de Ecología en Guasave está buscando raza a la que le encante la limpieza y que quiera echarse unos buenos pesitos a la bolsa. Lo que necesitan hacer es limpiar los solares baldíos que han sido utilizados como basureros clandestinos en la colonia Las Palmas, pues los habitantes ya están hartos del cochinero y parece que el personal no se da abasto. Si te interesa la chamba, échale la llamada a la mera mera del departamento, María de los Ángeles Verduzco, al teléfono (687) 872 15 36.Urgen unas cubetas de pintura, así como brochas de las gordas, pa’ aventarse el ‘jale’ de pintar los topes ubicados frente a la escuela primaria José María Morelos, en la colonia Insurgentes, en la ciudad de Guamúchil, esto porque la raza ya se ha quejado de que no se ven y, cuando menos piensan, ya tienen el tope frente a la nave y no les da chance de librarse el trancazo. Si sabes dónde conseguir pintura y brochas, échale una llamadita al ‘chaca’ de Obras Públicas, Víctor Jáquez, al (673) 732 06 38.La delegación de Vialidad y Transporte en Mazatlán suspendió a tres choferes de transporte público que protagonizaron una gresca la semana pasada, todo por ganarse el pasaje. Fueron un conductor de auriga, otro de pulmonía y un taxista. La sanción va con la advertencia de que, si vuelven a reincidir, los despedirán. Los mazatlecos deben de ponerse abusados y denunciar todo tipo de atropellos que reciban de los choferes del transporte público, pues el delegado José Vallejo Carrillo anda con las tijeras bien afiladas y tal parece que no le temblará la mano. Para poner sus quejas, márquele al (669) 915 51 05.