Desastroso registro de Juan Fierro por la alcaldía de Ahome

Cinismo. Para ponerle la cereza en el pastel del choteo del proceso de Morena para la selección del candidato a la alcaldía, el secretario del Ayuntamiento de Ahome, Juan Francisco Fierro Gaxiola, se registró. No hay quien diga lo contrario de que es el alfil del alcalde Manuel Guillermo “Billy” Chapman Moreno. En principio, su registro no pudo ser más desastroso. Tras registrarse hizo despliegue propagandístico con fotos y video sin reparar en las consecuencias. El asunto fue que salió a relucir que para su registro todo hace indicar que usó recursos públicos de la comuna. La computadora, las oficinas, el gasto de luz, etc. los utilizó para cuestiones partidistas, por lo que unos sostienen que claramente incurre en delito electoral. Y muy en ello Fierro Gaxiola anuncio que su registro lo hizo en el Día de la Constitución, como un mensaje de ser respetuoso de las leyes, incluida la electoral. Pues no se ve. Incluso, muchos recuerdan que está sentenciado por violencia política en razón de género. De plano.



Los otros. El coordinador de Morena en Ahome, José Borunda, y el diputado local Juan Ramón Torres Navarro se registraron para la candidatura a la alcaldía ahomense. Además, Juana Minerva Vázquez, directora de Planeación e Innovación de Ahome. Borunda le apuesta a que cedan posiciones a la gente del alcalde de Mazatlán, Guillermo “el Químico” Benítez, y además porque “se la deben”. Torres Navarro se anotó creyendo que tiene posibilidades que nadie ve más que él. Vázquez se atiene a la senadora Imelda Castro. Pero tampoco se separa del cargo.



Cuestión ética. El alcalde Chapman reapareció en la vida pública tras estar convaleciente de coronavirus en medio del debate sobre si debió separarse o no del cargo tras haberse registrado en Morena para la selección de candidato a la diputación federal. La discusión se reavivó tras la licencia que solicitó y se le otorgó a Angelina Valenzuela Benites, quien se separa en forma temporal como síndica procuradora tras registrarse como aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía. Queda claro que la ley no lo obliga sino hasta el 7 de marzo. Sin embargo, por calidad moral, de la que tanto se jacta, lo debería haber hecho. Como no lo hizo ni lo hará la acción de Valenzuela Benites deja más en evidencia a Chapman.

El pendiente. El presidente del Verde Ecologista en Sinaloa, Gerardo Ríos, definió que ellos irían con el líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez para la alcaldía de Ahome. Así, el nombre de este coincide en el PT y PAS para la candidatura común. Sin embargo, falta saber si el presidente del PAS, Héctor Melesio Cuen, no cambia de opinión. Dicen que hay un detalle que le hace ruido a Cuen sobre el líder electricista. Y es algo que no es cuenta pendiente de este, pero que sí puede afectarle si no lo capotea bien.



Posibilidad. Hay versiones de que el exalcalde Zenén Xóchihua no se registró en el PAN para la diputación federal porque podría hacerlo para la alcaldía. Le disputaría esa posición al presidente con licencia del albiazul, Ariel Aguilar. La balanza favorece a Aguilar porque Xóchihua tiene más negativos, pero si tiene “palancas” arriba, eso sale sobrando.

En el clavo. Muchos dicen que si se diera la consulta sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) la ganaría con los ojos cerrados. Por vocación social o por lo que sea, la empresa poco a poco se ha venido ganando a la gente de esa sindicatura y de la región. Arturo Moya, director general del proyecto, supo cómo entrarle al tema. Incluso, este fin de semana donaron 700 pruebas rápidas para Covid-19 en Topolobampo.