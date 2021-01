Desata emociones la convocatoria del PRI

Caliente. Si antes había efervescencia, la publicación de la convocatoria del PRI para definir las candidaturas a las diputaciones locales y alcaldía de Ahome desató las pasiones, sobre todo para esta última posición pese a que queda claro que la decisión será ejecutiva, de dedazo. De entrada, Bernardino Antelo Esper alentó a su gente con que se va a registrar para la alcaldía el 29 del presente mes. Ya tiene su ruta: empezó a reunir los requisitos y la próxima semana se separa como director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación. Por su parte, el director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave, se dijo listo, pero va a esperar los tiempos. Primero el candidato a gobernador. En tanto, Marco Antonio Osuna Moreno, subsecretario de Planeación, se da a desear. A algunos no les recibe las llamadas y a otros sí. La hace al cuento. A los que les contesta les sale con que está analizando la convocatoria. Que se sepa el documento está muy claro como para quemarse las pestañas.



Destape. Por si fuera poco, el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa, Faustino Hernández, calentó más el ambiente priista en Ahome. Y es que destapó a Marco Antonio Osuna Moreno para la alcaldía. El planteamiento lo hizo confuso porque metió a otros en el mismo costal, como a Gilberto Irazoqui, Aristeo Verdugo, Juan Díaz y Elvira Vega Audelo cuando se supone que estos son para otras posiciones, ya sea para diputaciones o regidurías. Algunos dijeron que eso fue una pifia del líder cenecista, pero otros señalaron que lo ha de haber hecho por traer línea. Esto último creen los que están con Osuna Moreno.



Reciclaje. Como parte de su estrategia para subir sus bonos, el precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Sergio Torres Félix, vino ayer a Ahome para reciclar sus señalamientos ahora con más énfasis en contra del exalcalde Álvaro Ruelas Echave de que compró un software a sobreprecio. Al rato va a aparecer en Mazatlán para hacer lo mismo en contra del exalcalde Fernando Pucheta como si ya no lo hubiera hecho. Con Jesús Valdés, exalcalde de Culiacán y presidente del PRI en Sinaloa, ya se pegó un entre. Torres Félix no contestó el señalamiento que le hizo Valdés de que tiene cuentas pendientes por 90 millones de pesos cuando fue alcalde, pero volvió con que el líder priista compró un departamento en Miami, lo que este negó. Acreditado, que se diga acreditado, no está lo del departamento y que haya sido adquirido por Chuy Valdés con el dinero que supuestamente se robó, como lo sugiere Torres. Ayer, Ruelas Echave no le volvió a hacer “el caldo gordo” al precandidato a la gubernatura. Le hizo el vacío.



Por fin. Un tapón de boca le pusieron los productores cenecistas del Valle del Carrizo y del Fuerte a los agoreros del fracaso de la lucha para recibir el pago de su cosecha de trigo y maíz que le entregaron a Multigranos hace ya más de año y medio. Ayer, Almer les empezó a pagar, por lo que la apuesta de los líderes Aristeo Verdugo y Juan Díaz cuajó. Junto con el líder cenecista en Sinaloa, Faustino Hernández, y el representante de la empresa, Jesús Manuel Ornelas, hicieron el anuncio. Ya era hora.



Flaco favor. Más rechiflas que beneplácito produjo que los exregidores experredistas Carlos Jesús Armenta Perea y Efrén Lerma; Eufemio Gastélum, expetista, y la expanista Eloísa Castro Higuera se hayan sumado al proyecto de Rubén Rocha Moya, precandidato de Morena a la gubernatura. De oportunistas, acomodaticios, no los bajaron. Dicen que entre todos no llenan «un bocho». Dicen que estos restan más que sumar.