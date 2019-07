Desconocimiento. A punto de cumplir diez meses en el cargo, y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marco César Almaral Rodríguez, sigue dando muestra de que desconoce la ley orgánica del Congreso, con la que debe conducir las sesiones, y ayer cometió muchas fallas a lo largo de la maratónica sesión por su interpretación de la ley. Primero intentó impedir la participación de los legisladores que integran la Comisión de Fiscalización, en el inicio de la discusión de los dictámenes de los informes individuales de las cuentas públicas, pero con la ley orgánica en la mano, y con base en el artículo 180, todos los integrantes de esta Comisión tienen el derecho de participar las veces que sean necesarias en la discusión. Almaral Rodríguez no tuvo de otra que permitir la participación del panista Jorge Iván Villalobos Sánchez y la priista Ana Cecilia Moreno Romero, con todo y la exhibición del desconocimiento de la ley, que debe de conocer a la perfección, porque ya ha tenido mucho tiempo para hacerlo. Más tarde, cuando se iba a votar el dictamen de Culiacán, intentó impedir que los priistas Elva Margarita Inzunza Valenzuela y Faustino Hernández Álvarez votaran, aduciendo conflictos de intereses, porque en ese año ellos eran regidores, lo que desató un largo debate porque insistieron que ellos no tenían decisión en la administración de los recursos públicos, y si bien ellos aprobaron las cuentas públicas y los presupuestos en Cabildo, no tenían facultades administrativas; y además, le recordaron al presidente de la Mesa Directiva que cuando se votó el de Guasave no le impidió a Eleno Flores Gámez, coordinador de la bancada del PT, porque él también era regidor. Al final a Marco César Almaral no le quedó de otra que aclarar que él solo hizo la interpretación y dejaba a consideración de los priistas si votaban o no. La sesión de ayer fue maratónica, y Almaral causó que se prolongara más con discusiones innecesarias. En varias ocasiones que fue exhibido de su desconocimiento, se quedó callado en reiteradas ocasiones sin saber qué decir, y llegó a molestarse y reclamar a sus compañeros cuando no podía justificarse.

Regreso. Casi dos meses después de haber sufrido un infarto de miocardio, que derivó en una operación de corazón, que lo ha mantenido alejado de sus funciones legislativas, el diputado local por Morena Ocadio García Espinoza regresó ayer al Congreso del Estado para participar en la sesión ordinaria. El también líder agrícola ingresó al salón del pleno durante su pase de lista, y fue recibido entre aplausos y fue saludado por sus compañeros legisladores. Muchos de ellos portaron un pañuelo de color rojo con amarillo en el cuello, como tradicionalmente lo porta García Espinoza, quien hizo uso de la tribuna para agradecer las muestras de apoyo que recibió y para quienes oraron por él y le desearon pronta recuperación. Pero no todo fue buenos deseos para Ocadio García, porque trascendió ayer en el Palacio Legislativo que la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Graciela Domínguez Nava, acudió el miércoles a la casa del diputado García Espinoza para exigirle que acudiera ayer a la sesión porque necesitaban su voto, y le advirtió que en caso de no hacerlo, llamarían a su suplente, Jesús Monreal, que casualmente publicó en su cuenta de Facebook una carta exigiendo ser llamado a ocupar la curul vacante, y que posteriormente lo borró. El objetivo de Domínguez Nava y del joven Monreal funcionó, y Ocadio García volvió, aun sin haber terminado su recuperación de la operación. Y esos son los compañeros de partido.

Las cuentas. Y tras largos debates en el Congreso del Estado, el grupo mayoritario se impuso en las votaciones de los ocho dictámenes de los informes individuales de las cuentas públicas de ocho municipios, que fueron aprobados por la Auditoría Superior del Estado y reprobadas por la Comisión de Fiscalización. En el debate en tribuna los legisladores de oposición informaron que la ASE les presentó documentos comprobatorios de que muchas de las observaciones en los informes ya fueron solventadas, y explicaron cómo fue que se aclararon, pero el grupo mayoritario no las quiso tomar en cuenta. Incluso en sus intervenciones el presidente de la comisión, Marco Antonio Zazueta Zazueta, reconoció esas solventaciones, pero en el informe que les entregó la ASE en el mes de febrero se observaron estas irregularidades; así que, aunque se hayan aclarado, para ellos iban a ser rechazadas, independiente de que el proceso concluya el 31 de octubre. La mayoría levantó la bandera del combate a la corrupción, sin entender razones o explicaciones técnicas, legales, ni contables, y reprobaron a los 18 municipios.