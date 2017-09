Descontrol

La muerte de un joven repartidor de tortillas el día de ayer, luego de que su motocicleta fuera impactada por una camioneta, es una tragedia más que se suma a una larga lista de fallecimientos que involucran este medio de transporte. En este caso, al parecer el motociclista no tuvo la culpa. Lo que no se tiene que investigar, porque automovilistas, motociclistas, choferes del transporte público, ciclistas y hasta peatones, es la deplorable cultura vial que existe en Mazatlán, ya que no se respetan los límites de velocidad, a veces ni los semáforos. Las glorietas que se han construido han evidenciado que al manejar no se hace con la actitud de la cortesía, sino del madruguete.¿Le ha tocado estar en una fila de autos y que camioneros, taxistas e incluso otros automovilistas se suban prácticamente a la banqueta para no hacer fila? Eso es de todos los días. Por eso tragedias como la del joven repartidor van a seguir, porque tampoco la autoridad es seria en aplicar las sanciones que poco a poco vayan educando a la sociedad en la cultura del respeto a la ley.