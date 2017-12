Descontrol de semáforos en La Capirucha

¡Puras fallas! Resulta que el alcalde de Culiacán, Jesús Valdés, ha difundido que ha invertido 7 millones de pesos en semáforos electrónicos, servicio que le corresponde atender al estado, sin embargo, estos parecen seguir fallando, ya que se siguen observando varios apagados, como el que se encuentra por el bulevar Federalismo, antes de entrar al paso desnivel. Personas que tengan la formula mágica para que las estructuras viales sirvan al cien en la capital sinaloense y esto evite el caos viales, favor de comunicarse con el director de Vialidad y Transportes, Guillermo Haro, al teléfono 758-700.

> Detectores de humo

Se solicitan unos detectores de humo con alarmas potentes que funcionen al aire libre pa’ que puedan alertar al jefe de Ecología en Mocorito, Walter Pérez López, cuando a la raza le dé por quemar basura en las comunidades del municipio, pues recientemente se ha visto que lo hacen a plena luz del día por la carretera a Rosamorada, lo que ocasiona un humaredón, y aparte de la contaminación al aire, se puede ocasionar una bronca más grande. Si sabes dónde conseguir estos artefactos, échale una llamadita al funcionario, al ‘fon’ 673 735 02 92.



> Caminos intransitables

Se renta maquinaria para reparar caminos. Cualquier interesado, puede ponerse en contacto con el director de Obras Públicas de Escuinapa, Jesús Ramón Contreras Sandoval, al 01 (695) 953 0019, quien se va a encargar de checar que hagan bien su trabajo y dejar contentos a los productores de la zona del Valle, luego de que por un buen tiempo han estado pidiendo que les hagan un arreglito, pero por falta de tiempo o ganas, no se ha hecho.



> ¡A sacar el polvo!

Urge raza chambeadora que le guste sacar el polvo de las casas, ya que a la raza de la colonia Santa Teresa en Ahome le urgen chalanes que le hagan el paro de limpiar sus muebles, pues de tanta tierra que le echan los carros que pasan por la colonia, nomás no se la acaban con el polvaredón que dejan. Si le interesa la chamba, favor de echarle el ‘fonazo’ al ‘dire’ de Obras y Servicios Públicos, Josué Jacinto Sánchez Ruelas, al (668) 816 5006, pa’ que los contrate en un dos por tres.



> Limpieza de terrenos

El Departamento de Ecología en Guasave invita a la ciudadanía en general a unirse a la campaña de desmonte de los solares baldíos que abundan en distintas colonias, pues de plano los dueños no hacen caso y los vecinos están cansados. Si te interesa la chamba, solo tienes que echarle la llamada a la mera mera de Ecología, María de los Ángeles Verduzco, al teléfono 872 15 36. A quien se una, se le brindará una playera, desayuno, comida y bebida.