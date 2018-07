Descontrol e incongruencias

Juan Pablo Yamuni y Roberto Cruz, ambos legisladores del Partido Acción Nacional, promueven una iniciativa de reforma a la Constitución a efecto de “proteger y tutelar el derecho a la vida desde el momento de la concepción”, considerando como “nacido, para todos los efectos legales, desde el momento que se es concebido”. Aparte de las implicaciones legales, que ni siquiera reflexionan los legisladores del PAN, y de la ignorancia que exhiben, porque, como dice un amigo jurista, Armando Salazar, si lo fecundado es igual que el nacido, los óvulos fecundados en laboratorio pueden heredar, demandar alimentos y, en caso de pérdida de los mismos, sea o no intencional, serán juzgados como homicidas, igual a la mujer que aborte; pero no solo es cuestionable por eso dicha iniciativa, sino por la doble moral que exhiben los legisladores panistas.Nunca les ha preocupado a los legisladores el que no existan suficientes guarderías para los bebés de las mamás que trabajan, tampoco que haya más hogares con mujeres solas al frente, que no haya suficientes programas de apoyo para las jefas de familia solas ni para madres trabajadoras; no se preocupan por las miles de mujeres que son discriminadas por razones de embarazo y excluidas de mejores salarios y ascensos por razón de maternidad. No les ocupa las precarias condiciones que tienen las salas de maternidad en los hospitales públicos de Sinaloa, ni la falta de apoyos a infantes en hogares con pobreza extrema, ni cómo se multiplican los embarazos en adolescentes y la irresponsabilidad en la paternidad; en otras palabras, a esos diputados no les preocupan los problemas que enfrentan las mujeres, menos entienden el derecho que tienen las mismas de decidir libremente sobre la maternidad.Que mal se ven, y peor cuando el diputado Roberto Cruz, sin respetar los derechos y la privacidad que debe a su pequeño hijo, lo usa y exhibe con fines políticos. Si no respetan a los bebés propios, menos los derechos de las mujeres. ¿O no?Y hablando de incongruencias, qué mal se ven también los diputados del PRI-AN que quieren hacer madruguete y blindarse desde ahora, pretendiendo arrebatar el control de los órganos internos del Congreso y bloquear a la mayoría, que le corresponderá al partido de Morena en la próxima legislatura. Con trampas pretenden recuperar lo que perdieron en las urnas. ¿O no?La fuga del penal de Aguaruto vuelve a poner en entredicho a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, al confirmar que las complicidades existen más allá de los propios custodios. Hace 16 meses, en marzo de 2017, ya en el gobierno de Quirino Ordaz, teniendo como secretario de Seguridad al general de brigada Genaro Robles Casillas, se fugaron reos de alto rango del crimen organizado, entre ellos el Limón, el Peña, el Chimal, el Azulito, entre otros, que salieron por la puerta grande, y sin que nunca se aclararan las circunstancias de su presunta fuga. En aquel momento se sospechó que los habían dejado salir, y que más que fuga, fue acuerdo con algunos de ellos o con integrantes de los cárteles de la droga. ¿Será?Hoy, con otro secretario de seguridad en funciones, el general Fermín Hernández Montealegre, que se supone es experto en espionaje, al menos eso se dice, al haber sido operador del programa Pegasus, que fue usado para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, de nuevo se fugaron internos del mismo Cecjude en Aguaruto. La complicidad es más allá de los custodios. ¿O no?