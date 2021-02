Descontrol en el PAN

Descontrol. Todo indica que el presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, está todo enredado en el tema de las candidaturas comunes con el PRI y PRD para las alcaldías. Un día sostiene que están en pláticas y que van por buen camino, otro que ya decidieron ir solos en algunos municipios, entre ellos Choix, de donde es originario, pero después se desdice. Su mensaje contradictorio desconcierta no solo a los panistas-priistas-perredistas sino a la sociedad. Por ejemplo, Ariel Aguilar, presidente con licencia del PAN, aseguró que en Ahome van solos, pero este fin de semana Estrada Vega aseguró que eso no está decidido. ¿Entonces? Lo cierto es que ya está por salir la convocatoria para la elección de candidatos panistas para las alcaldías y las diputaciones locales que les tocan en el coalición con el PRI y PRD. Expidiéndose la convocatoria para alcaldes, Estrada Vega perdería el caso porque no habría marcha atrás, ya que si alguien sale candidato y lo desplazan para ir en candidatura común con el priista les va a ganar el pleito en el Tribunal Electoral.



Desconfianza. Dicen que el movimiento repentino en el PRI fue por presiones del candidato priista a la alcaldía de Ahome, Marco Antonio Osuna Moreno. Le ganó la desconfianza de que a la hora de la hora no tener a su disposición la estructura priista, ya que está en manos de Bernardino Antelo Esper, a quien le “tumbaron” la candidatura a la alcaldía de última hora y fue reubicado a la diputación local por el Distrito Electoral 03. Es más, se habla que querían la presidencia y la secretaría general, pero lo primero no pudieron por ir en contra de los estatutos. Por esta razón no pudieron evitar que César Emiliano Gerardo asumiera la presidencia, pero lograron colocar a Santa Obidia Meza como secretaria general. La tirada es que ella tome el control de la estructura.

Pluris. El jaloneo por las regidurías en el PRI ya empezó en Ahome. Y signo de cómo salieron en la elección de los candidatos, sobre todo a la alcaldía, algunos le están poniendo mejor el ojo a las pluris. Recuerdan al líder de los puesteros Guillermo Algándar que para calmarlo le dieron la regiduría pluri, la cual aceptó sin chistar. Y pácatelas que el PRI perdió y Algándar fue regidor. Lo que sí es que la selección de los candidatos a regidores será otro desgaste priista.



La burla de todos. Para acabarla de amolar, el proceso de Morena a la alcaldía de Ahome terminó con el registro de ¡Felipe Juárez!, director del Instituto Municipal del Deporte en Ahome. Él, como otros, está del tingo al tango. Juárez ya había mostrado su interés por la candidatura a diputado local por el Distrito 03 por el Partido del Trabajo, pero dicen que al cuarto para las doce del cierre del registro en Morena se apuntó. Es el tercer funcionario chapmista que se anotó. Los otros son el secretario Juan Francisco Fierro, quien lo hizo usando recursos públicos, y la directora de Planeación, Juana Minerva Vázquez. Nadie les ve estatura y lo que más les afecta es pertenecer a la administración del escándalo. Aparte de estos, hubo otros 14 que se registraron. Por el número y los personajes, el proceso es la burla de todos. Circulan chascarrillos y memes.

A perder. Dicen que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, se quiere poner a salvo. Apostándole que el PRI va a perder la elección, así diga lo contrario, Ramos busca ir en la lista priista de diputados locales pluris. Con esa aspiración, nadie en El Fuerte ve que vaya a poner de su parte para que gane Maribel Vega Quintero la alcaldía. Por el contrario, unos aseguran que va a jugar en contra porque le cambiaron la jugada en la alcaldía. Y asi están en varios municipios.