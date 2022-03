Descubren plan para asesinar a Fujimori

audima

HISTORIA EN EL DEBATE-

23 de marzo de 1972

Larga distancia automática. El servicio de larga distancia será mejorado a partir de abril, cuando la central local de_Telmex contará, por primera en su historia, con circuitos automáticos en dos direcciones y, además, con más circuitos manuales. Actualmente se están haciendo las pruebas en la central, para poner en operación los nuevos circuitos. Es un hecho el mejoramiento de ese servicio, que adolece actualmente de demoras para el público usuario. Habrá circuitos automáticos en dirección a las ciudades de México, Culiacán, Hermosillo y Ciudad Obregón.

No habrá vacaciones en escuelas federales. Las vacaciones de primavera en las escuelas del sistema federal serán del 20 al 31 de mayo. Por instrucciones de la SEP, no habrá vacaciones de Semana Santa en las escuelas de ese sistema como ha ocurrido anteriormente. El profesor Rubén Rosas señaló que las vacaciones de primavera serán en mayo, según lo indica el calendario escolar. Después de esas vacaciones, los alumnos regresarán por 15 días a la escuela porque a mediados de junio termina el año escolar.

Pretenden legalizar la mariguana. Washington. La comisión nacional para el estudio de la mariguana y el abuso de las drogas recomendó que se levanten las restricciones federales a la posesión personal y el uso privado de la hierba narcótica, pero aclaró que esta no es inofensiva, razón por la cual su consumo debe desaprobarse. Se hizo manifiesta la posibilidad de que el uso de la mariguana sea cuestión de moda pasajera, que podría mermar considerablemente con el paso del tiempo si no fuese institucionalizado.

Gran Festival de Música Moderna. Causó impacto la noticia del Festival de Música Moderna que se llevará a cabo en esta ciudad, en la primera quincena de abril. La movilización de más de diez conjuntos que vendrán de México, Guadalajara, Nogales y otros más que faltan por confirmar, amén de los nuestros como “Guerrillas” y los “Ver-Sin”, ha despertado un interés enorme, no sólo entre la gente joven, sino entre la que gusta de esta clase de música. Se espera que la asistencia sea masiva.

23 de marzo de 1997

Contra narcos, ni un paso atrás. El comandante de la IX Zona Militar, general Guillermo Martínez, afirmó estar consciente del grave riesgo que corre su vida al atacar a grupos de narcotraficantes, asegurando que no hará caso a ninguna amenaza de muerte que reciba de parte del crimen organizado. “La lucha al narcotráfíco no es un juego, por lo que es el momento de no dar marcha atrás y acelerar el paso sin temores. Mi trabajo está muy bien definido y mi moral es alta, así como mi honestidad, por eso contamos con el apoyo del presidente Zedillo”, dijo.

Soy inocente, dice Aburto. México, D.F. A_tres años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto Martínez, asesino confeso, aseguró que “yo sólo soy un chivo expiatorio y pienso que muchos mexicanos creen en mi inocencia”. “Temo por mi vida, porque aún he recibido, en días recientes, torturas con el consentimiento del director del penal, quien está de acuerdo en ese trato a mi persona”, dijo. Entrevistado vía telefónica desde el penal de alta seguridad de Almoloya, Aburto dijo que era inocente.

Descubren plan para asesinar a Fujimori. Lima. Un plan terrorista de Sendero Luminoso para asesinar al presidente Alberto Fujimori, 21 alcaldes, jefes militares y congresistas, fue frustrado por la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional. La organización maoísta había preparado una ofensiva contra autoridades, sedes diplomáticas y aeropuertos, buscando recuperar su protagonismo, victimando a quienes al parecer defraudaron la confianza popular. Su líder es el encarcelado Abimael Guzmán.

La policía antiterrorista informó que Sendero Luminoso tiene como objetivo central realizar aniquilamientos selectivos contra alcaldes distritales. Expertos indican que la crisis de los rehenes en la residencia japonesa, que continúa después de más de tres meses, ha desplazado y mermado el espacio donde Sendero realizaba labores proselitistas, por lo cual no se descarta una acción violenta para recuperar el espacio social perdido. Existen indicios de que Sendero recurrirá a los asesinatos para aprovechar el descontento generalizado contra el gobierno de Fujimor.