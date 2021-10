Descubriendo Paracho, Michoacán: La capital mundial de la guitarra.

Recuerdo las mil y una veces que el Profe Cesáreo Martínez Tavizón me hablaba de Paracho, de lo bonito que era tener la oportunidad de visitar en sus talleres a tantos constructores (habrá quienes les digan “guitarreros” o “lauderos”) de guitarras tan buenos y poder probar sus guitarras.

El primer contacto que tuve con una guitarra de Paracho era la guitarra de concierto que el Profe Cesáreo usaba para tocar, no era una guitarra para tocarse en cualquier ocasión sino se trataba de un instrumento de características especiales y de un costo acorde al valor de las maderas y el trabajo realizado en la construcción. No era pues “un leño” sino una guitarra para usarse solo en el escenario.

Recuerdo que dicha guitarra tenía sus “aros” y “fondo” de una madera llamada Palo de Rosa de la India (“Dalbergia latifolia”) y la “tapa” de madera de abeto. El sonido de la guitarra era hermoso, se podía distinguir un abismo entre la potencia de mi guitarra (la mía si era un leño de no más de 250 pesos) y la de aquella guitarra de concierto con valor de varios miles. Me emocionaba cada vez que podía tocarla.

Fue más o menos en el año 2000-2001 cuando pude por fin ahorrar y comprar una guitarra que sonaba mucho mejor que mi primera. Era una guitarra de conocida marca china que seguía siendo un leño, pero un leño más bonito y con más sonoridad, en aquel entonces mis conocimientos técnicos sobre las maderas para construir instrumentos y los tipos de construcción que hay etc. no daban para más, tampoco había tenido la oportunidad de ir a Paracho expresamente para comprar una guitarra, con lo que había gastado en esa guitarra de un poco más de calidad no me hubiera alcanzado ni siquiera para poder costear el viaje hasta Michoacán.

Al llegar a realizar mis estudios a Morelia, Michoacán en el año 2003, tuve la oportunidad de conocer estudiantes que tenían guitarras hermosas y que sonaban increíble, la mayoría de ellos las habían comprado y casi en la mayoría de las ocasiones las “mandaron construir” en Paracho. Para mi suerte, pude entablar amistad con varios de ellos que provenían directamente de ese pueblo mágico y que se convertirían en grandes amigos, mentores y una sobre todo serían para mí una gran inspiración. Solo por mencionar algunos nombres estaban: Juan Carlos López González, Emmanuel Velázquez Olivos, Martín Rodríguez y más tarde, aunque más jóvenes que yo también Alfredo Amezcua Janacua y Mariana Gómez.

En una de las primeras veces que pude visitar el Festival de guitarra de Paracho fue toda una revelación, algunos de los guitarristas que pude escuchar en vivo fueron John Williams (John Williams “el guitarrista” como él se hace llamar, no el compositor de la música de “La guerra de las galaxias”) y Manuel Barrueco: Durante varios años dos de mis héroes de la guitarra.

Paracho es un pueblo hermoso, uno tiene un poco la sensación de que el tiempo se ha detenido estando en ese lugar. El olor a leña que sale de los hornos que muchas familias siguen utilizando, así como la gran cantidad de personas que hablan la lengua “purépecha” le dan a uno la sensación de estar en un México no colonizado por los españoles, un México que sigue conservando sus raíces a pesar de los tiempos que estamos viviendo, a pesar del internet y de lo rápido de las comunicaciones. El trabajar la madera no solo para construir guitarras, pero también otros instrumentos es parte de la tarea diaria de muchas familias en ese lugar.

Regresando a esos primeros años estudiando en Morelia, recuerdo que Miguel Castellanos (mi Maestro en aquel entonces) después de haber tenido algunas semanas de clases con él (y después de haber aguantado el sonido de aquel leño de guitarra que yo tenía) me dijo muy amable pero tajantemente: “necesitas otra guitarra!”. Jamás me imaginaría lo que meses después habría de pasar.

Miguel Castellanos fue y sigue siendo un gran Maestro. Siempre da lo mejor de si para que sus estudiantes se desarrollen, comprendan a profundidad los fundamentos de la técnica de la guitarra clásica, que se empapen del repertorio guitarrístico y aprendan a interpretar obras de todos los períodos de la historia de la música. Nos prestaba grabaciones que eran difíciles de conseguir, lo mismo hacía con libros e inclusive no importaba si no se trataba de sus estudiantes solamente, él siempre estaba dispuesto a ayudar a todo aquel guitarrista que quisiera desarrollarse y le pidiera ayuda o consejo. Lo que Miguel haría unos meses después de aquella conversación que tuvimos acerca de mi guitarra tan modesta lo he de recordar toda mi vida.

En una ocasión que fui a recoger algunas partituras a su casa me di cuenta que estaba tocando una guitarra que yo no le había visto tocar en ningún momento. El instrumento sonaba increíble y no solo se veía nueva: Estaba recién construida, a solo unos días de haberle puesto cuerdas por primera vez. El olor de las maderas mezcladas en esa guitarra recién salida del taller de su creador, lo impecable del trabajo hecho por Salvador Castillo (constructor de dicho instrumento) en aquella guitarra basada en uno de los modelos del Japonés Masaru Kohno (1926-1998) me dejó atónito.

Más atónito habría de quedarme cuando Miguel me preguntó “quieres tocarla?”, estuve tocándola durante unos 20 o 30 minutos, Miguel solo se quedó escuchando atentamente sin decir nada, una sonrisa ligera se dibujaba en su rostro, él sabía bien sus planes para esa guitarra, yo no…. “¡Llévatela.., págamela como puedas, no importa cuánto tiempo te tardes..!”

La alegría fue inmensa, imposible de escribir con palabras. Creo que jamás volví a tocar tantas horas por día en una guitarra, en aquel entonces practicaba de 6 a 8 hrs. cada día, ese instrumento fue una gran motivación y las obras que practicaba eran más fáciles de tocar pues la guitarra me “apoyaba” por así decirlo. Con algo de sacrificio logré juntar mensualmente una suma de dinero que fui dándole a Miguel en “abonos” hasta terminar después de un año de pagarle el instrumento.

La guitarra tenía en “aros y fondo” madera de palo de rosa de la India, y la “tapa” era de abeto canadiense y tenía una maquinaria “Schaller” muy bonita.

Esa guitarra creó un vínculo muy fuerte no solo con mi Maestro de guitarra sino también un compromiso inquebrantable con el arte y la música, un vínculo con el constructor de dicho instrumento y con el pueblo donde se encuentra el taller de Salvador Castillo. Varios de mis amigos en aquel entonces decidieron comprar guitarras de “Chava” como le decimos de cariño los que lo conocemos, las maderas y a veces lo modelos que mis amigos escogían variaban dependiendo del gusto y las necesidades de cada uno de ellos, pero al final eran y siguen siendo instrumentos de gran calidad. Salvador Castillo era tan amable que estando en Paracho inclusive nos invitaba a comer a su casa, “Chava” era y es además un constructor de guitarras flamencas de primer orden y no solo eso, él también toca flamenco en sus propias guitarras y deja a más de alguno con el ojo cuadrado cada que toca.

Conforme pasaron los años de estudio en Morelia no solamente iba a Paracho solamente cada vez que necesitaba algo que tuviera que ver con mi guitarra, hubo muchas ocasiones en que mis amigos simplemente me invitaron a pasar el fin de semana o a celebrar el cumpleaños de alguno de ellos. Fue así que pude conocer a sus familias y amigos. A la par de eso descubrí otros constructores de renombre como lo son Arnulfo Rubio, Abel García, Carlos Piña, Gerardo Escobedo, Daniel Caro y Gerónimo García, éste último se está desarrollando como constructor a pasos agigantados.

Los invito a tomarse un poco de tiempo para leer y descubrir Paracho, Michoacán en caso de no conocerlo, ese lugar es sin temor a equivocarme un referente a nivel internacional: La capital mundial de la guitarra.

¡Estimados lectores, les agradezco el favor de su atención, nos leemos pronto!