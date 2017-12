Descuido. La imagen que ofrecieron algunas calles recién remodeladas en el centro de la ciudad contrastan ahora con el descuido en que se encuentran. El color amarillo que delimita la banqueta con la calle se encuentra descarapelado y con tierra, lo que evidencia que no ha pasado la barredora o rociado agua para que el color de la piedra pórfida recobre brillo. Más adelante, en los alrededores del mercado, la basura abunda al pie de la gente que camina frenéticamente en busca de la cena de Año Nuevo. Las autoridades debieran de poner más atención en la conservación de los espacios que se embellecieron, porque de lo contrario, será en vano los millones invertidos en esa parte de la ciudad.

Inconformidad. Una fila de aproximadamente un kilómetro de largo generaron ayer al mediodía los trabajos de reencarpetado que se realizan en un tramo de la avenida Emilio Barragán. Los automovilistas que provenían del centro y se dirigían hacia el sur se molestaron, ya que las reparaciones se hicieron en un día en que la gente acude al mercado a realizar sus compras para la cena de Año Nuevo. Comentaron que las autoridades y la constructora deben de programar ese tipo de obras durante la noche para no causar tantas molestias.

Se le olvidó. A decir del secretario del Consejo de Seguridad en Mazatlán, Sergio Rochín, la narcocultura no influye en los hechos delictivos que se viven en la ciudad, ya que el repunte en la violencia es culpa de la ciudadanía inconsciente. Pareciera que a Rochín se le olvidó que en la pasada Feria de la Canaco se pronunció enérgicamente en contra de la presentación de “El Komander” porque incitaba a la violencia y ahora dice que no hay relación. Por cierto, se le insistió sobre las recomendaciones de Pucheta al momento de disparar, a lo que dijo que no tenía nada qué opinar con respecto a ese tema.

Se aferran. En la víspera de la celebración de Año Nuevo, los comerciantes ambulantes de la colonia Juárez desestimaron el aviso del alcalde Fernando Pucheta de no instalarse junto al busto de Miguel Hidalgo. Ayer colocaron sus artículos en esa zona y en los pasillos con la intención de que sus ventas repunten este fin de semana y poder sacar algo de lo invertido. Señalaron que en la pasada Navidad, las ventas estuvieron muy bajas y ahora esperan tener un buen cierre de año.

Llamado. En el municipio de San Ignacio, el director de Seguridad Pública Municipal, Alberto Castro Peña, hizo un llamado a la ciudadanía a que no efectúe disparos al aire durante la llegada del Año Nuevo. Esta práctica es muy recurrente en municipios sierreños, de allí el exhorto para que no lo hagan, ya que vidas humanas pueden estar en peligro. El jefe policial comentó que tienen listo el operativo en coordinación con los militares y tendrán mano dura con aquellos que se les sorprenda disparando.

Incidencia delictiva. Concluye hoy el primer año de gobierno de Quirino Ordaz Coppel, y en la revisión de los indicadores delictivos le queda a deber a los sinaloenses porque la mayoría de los ilícitos tuvieron un repunte considerable en este año que finaliza. Delitos como homicidios, feminicidios y robo de vehículos han sido el dolor de cabeza de las autoridades estatales, que no han podido controlar a los delincuentes, aunque crearon una unidad especial para combatir el hurto de unidades. En el tema de los feminicidios, la Secretaría de Gobernación declaró la alerta de género el 31 de marzo, y desde entonces se han implementado acciones para generar políticas públicas, capacitaciones y mecanismos de protección, que hasta el momento no han sido suficientes, porque en este 2017 se duplicaron los feminicidios en comparación con el año anterior. Y en homicidios dolosos, luego de que en los primeros cinco meses del año se mantuvo una tendencia al alza, a partir de junio comenzó a registrarse una disminución en el número de asesinatos, hasta el mes de noviembre, cuando se rompió esa tendencia a la baja, y el cierre de año pinta para ser el mes más violento del año 2017. Las autoridades estatales deben hacer una análisis a fondo de los operativos y las acciones implementadas este año para conocer qué funcionó y hacer modificaciones donde sea necesario