Desde Argentina, Ahumada amenaza exhibir videos con cercanos a López Obrador.

La amenaza llegó desde Argentina. ¿Se acuerdan del empresario Carlos Ahumada? El de los videoescándalos de 2003, cuando se dio a conocer la grabación en la que se entrega dinero a René Bejarano, “El Señor de las Ligas”. Ante la amenaza de que México solicite nuevamente su extradición de Argentina, donde actualmente radica, advirtió que tiene en su poder más videos en los que aparecen varios de los integrantes del gabinete de López Obrador. Pidió que cese la persecución en su contra, de lo contrario, divulgará el contenido de más videos. El empresario argentino fue entrevistado por el periodista Ciro Gómez Leyva y le declaró que prefiere “mantener el pacto de silencio” que habría acordado con López Obrador en 2017 a través de un enviado. En los videos que dice tener en su poder Carlos Ahumada, adelantó, aparecen funcionarios actuales de Pemex, Hacienda y de otras secretarías. Tampoco desea hablar, dijo, de personas cercanas a López Obrador, como es el caso de Thalía Lagunes, oficial mayor de Hacienda; de Reyna Basilio, jefa de compras de Pemex, o de Horacio Duarte, director general de Aduanas. Todos ellos acudieron a su oficina, aseguró, pero se reservó decir para qué fueron. El tema llegó justo cuando los tribunales resolvieron que se debe aclarar lo relacionado con el video del hermano de López Obrador donde está recibiendo dinero supuestamente para campañas políticas. Cierra fuerte este año.

No hay denuncias… Hay miedo. En el PAN le abrieron la puerta al miedo. Lo sucedido en las elecciones internas del domingo 19 de diciembre, con la incursión violenta de sujetos armados, es la causa. La exdiputada panista Catalina Frank, tan solo dio una pincelada de lo sucedido ese día. Hoy con su opinión de que “la delincuencia se metió en la elección panista”, se entiende el hecho de que nadie haya presentado una denuncia. Es miedo. Tal y como sucedió en la elección constitucional del pasado 6 de junio. No hay denuncias. La encrucijada panista es que quien resultó electa como nueva presidenta del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio, difícilmente abanderará alguna denuncia de violencia en el proceso. Sería como ponerse la soga al cuello. Pero lo que algunos panistas ven cuestionable es que apenas resultó electa, le dio la razón al gobernador Rubén Rocha Moya en torno a lo que se dijo del domingo de elección. Lo que es un hecho, aseguran algunos panistas, es que la elección será impugnada.

Peligro. Pareciera que la gente ya olvidó que aún seguimos en pandemia. Pareciera que no está informada de la cepa del Covid-19, la Ómicron, que de acuerdo con los científicos, es altamente contagiable, aún más que la Delta. El caso es que la gente está abarrotando centros comerciales por compras de Navidad y de última hora. Y lo están haciendo sin respetar las condiciones de salud y sana distancia. En los locales comerciales, la mayoría retiró los filtros sanitarios. Los tapetes ya no están y donde se encuentran ya no funcionan. Los riesgos de que se disparen los contagios provocan alarma en el Sector Salud, pues temen que los hospitales se vuelvan a abarrotar. No hay autoridad que ponga orden.

Feliz Nochebuena. Hoy es una noche especial. Hoy es momento de reflexión, de compartir con la familia y quienes uno más quiere, la Nochebuena. Desde este humilde y sencillo espacio, les deseamos a todos una ¡FELIZ NOCHEBUENA! y mucho mejor NAVIDAD…Salud y que la vida nos siga dando la oportunidad de seguir disfrutándola en familia.