Desde el Domingo de Pascua, hay en Mazatlán 3 jóvenes desaparecidos

audima

Jóvenes desaparecidos. Desde el Domingo de Pascua, hay en Mazatlán tres jóvenes desaparecidos. Vinieron desde Nuevo León para divertirse durante el periodo vacacional de Semana Santa y un grupo de sujetos armados los privó de la libertad. Hay tres familias que los buscan afanosamente, y en su desesperación han denunciado que según algunos testigos de los hechos, en el hecho podrían haber participado agentes de la Policía Municipal. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, se apuró en estos días a desechar la acusación, argumentando que no hay un solo indicio que presuma la participación de elementos de la Policía en el supuesto levantón. Lo mismo argumentó la fiscal general, Sara Bruna Quiñónez. A este discurso se le sumó ayer el secretario del Ayuntamiento, Édgar González. Este sostiene que la Policía Municipal no tiene ni tuvo detenidos a los tres vacacionistas de Nuevo León. No obstante, ninguno de los funcionarios da, al menos, indicios de un avance en el esclarecimiento de los hechos que pueda llevar a la localización de los jóvenes desaparecidos, esto con todo y que el hecho se perpetró con la supuesta participación de 20 sujetos armados (según declaraciones de la fiscal) en una zona blindada por un amplio operativo preventivo coordinado entre la Policía Municipal, Estatal Preventiva, la Marina, el Ejército y hasta Protección Civil. Nadie vio cuando se los llevaron, hacia dónde huyó el comando y dónde pueden estar los jóvenes.

Un asunto pendiente. Durante su primera visita como presidente electo de la república, Andrés Manuel López Obrador instruyó al entonces senador de la república, Rubén Rocha Moya, para que atendiera de manera personal a los desplazados por la violencia que imperaba entonces en la zona serrana del sur de Sinaloa. Eso no lo han olvidado los comuneros integrados al Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), quienes por varios años han mantenido una lucha por la asignación de viviendas dignas. El Congreso ha puesto oídos a la urgencias planteadas por los centenares de familias que han perdido sus propiedades ante el acecho de los grupos delincuenciales. Al menos en los últimos tres años ha asignado presupuestos millonarios para su atención. Pero ha sido el burocratismo de la administración estatal la que ha retrasado el ejercicio de los proyectos y programas. Como lo advirtieron los comuneros inconformes, ayer buscaron al gobernador del estado para exigirle cuentas y urgir de manera directa el cumplimiento de los acuerdos. La discusión se volvió a momentos ríspida, pero se llegó a un acuerdo: dar celeridad a la aplicación de los recursos.

Inconformidad social. La de ayer, es el segundo movimiento de comuneros que el gobernador del estado ha tenido que enfrentar durante la última semana. Hace apenas unos días, los habitantes de la comunidad de Santa María, en Rosario, bloquearon los accesos a la zona en la que se levanta una presa. Exigen lo mismo que los desplazados: el cumplimiento inmediato de los acuerdos signados con el gobierno estatal: la indemnización justa, la construcción de viviendas y la aplicación de recursos para programas productivos. Parece haber un burocratismo en la administración morenista de Sinaloa, pero también la decisión social de los comuneros de no tolerarlo. En ambos casos, está aún por verse si el gobernador cumple con su palabra.