Desde hace más de un año, Quirino inició su proceso de “cierre” administrativo

El cierre. Si algo caracteriza a Quirino Ordaz Coppel es el meticuloso cuidado de las finanzas. Del respeto a los tiempos y que anticipó en muchas de sus acciones temas que pudieran presentarse. El “cierre” de esta administración no comenzó ayer. Mucho menos hoy. Se inició desde hace un año. Y se hizo con el objetivo de hacer una entrega transparente de todas las áreas que componen el Gobierno del Estado. Dependen-cia por dependencia se fueron realizando los trabajos necesarios para que llegado el momento, presentaran un informe y realizaran la entrega de sus respectivas áreas en el momento preciso. Hoy, producto de la planeación de una entrega ordenada y transparente, trabajada desde hace por lo menos un año, se está en condiciones de asegurar que si por alguna razón se tendría que entregar alguna área a quienes vienen de relevo, se hace de inmediato. Todo está en regla y listo. Quirino está enfocado en estos momentos en empujar ante el Gobierno Federal todo lo relacionado a los apoyos que demandan los damnificados por el huracán Nora y en los recursos que se requieren para la reparación de los daños. Hay algunas obras en proceso de construcción y a punto de ser concluidas. En todas ellas está aplicado el gobernador porque la intención es concluir todo lo que está en proceso y liquidar adeudos para no dejarle ninguna herencia de pagos al próximo gobernador, Rubén Rocha Moya.

La incógnita y fortalecimiento. El líder del Partido Sinaloense, Melesio Cuen, está convertido en toda una incógnita. Y mientras despejan el camino hacia alguna de las secretarías para integrarse al equipo de Rocha Moya, no pierde tiempo y ha comenzado a fortalecer al PAS en forma acelerada. Pareciera que Cuen disfruta que lo manejan para tal o cual secretaría. Hasta él mismo aporta elementos para la especulación. Y sin querer, el propio Rocha Moya aporta lo suyo cuando afirma que Cuen formará parte de su equipo. Pero mientras esto sucede, Cuen inteligentemente ha comenzado a “cachar” a muchos expriistas y gentes que sin partido formaban algunas organizaciones. No es para nada fortuito que Cuen está alentando el arribo de grupos políticos al PAS. Y si se descuidan, en un corto tiempo, el mayor contrapeso que pudiera tener en Sinaloa Morena podría ser el PAS. Con un priismo en decadencia. Con un panismo desarticulado. El PAS se levanta como una alternativa política. Y si no, al tiempo.

De prioridades a prioridades. En tanto, un numeroso grupo de quienes formaban parte de las brigadas puchetistas decidió irse al PAS y hacerlo público. El excandidato a la alcaldía Fernando Pucheta está ausente desde hace algunas semanas, por decisión propia. Porque en la vida hay prioridades. Y la prioridad en estos momentos para Pucheta es la salud de una de sus hermanas, que está grave desde hace casi 40 días. También otros dos de sus hermanos se contagiaron de Covid-19, pero por fortuna ya lo han superado. Los problemas de salud en la familia Pucheta comenzaron casi al mismo tiempo en que se dieron las elecciones. Al margen de esta difícil situación que enfrenta Pucheta, está lo que sigue dándose en Sinaloa, la nueva conformación de fuerzas políticas derivadas del resultado electoral del pasado 6 de junio. Grupos de activistas políticos que tradicionalmente operaban para el PRI o para el PAN, e incluso otros sin partidos pero simpatizantes de ellos, han buscado el reacomodo. Y esto debe verse y aceptarse como algo natural y hasta lógico. El tiempo acomoda todo.