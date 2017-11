Desde hoy CONSAR y afores ya negocian comisiones para 2018, nuevas reglas y definirán en diciembre

UNA ASIGNATURA PENDIENTE desde hace años es la de pensiones. Hoy el actual sistema sólo cubre a 4 de cada 10 mexicanos, dado que la realidad laboral y la informalidad se han impuesto.

Además ha faltado voluntad para implementar políticas públicas que estimulen el ahorro para la vejez. Por ello aún prevalecen sistemas de beneficio definido que son muy onerosos y hay 10 millones de trabajadores independientes que nadie atiende.

Hace unos días la CONSAR que encabeza Carlos Ramírez Fuentes, advirtió a los diputados que “dado el tsunami demográfico que se avecina”, más vale colocar “en el centro del debate nacional el tema de las pensiones”.

Y es que evadirlo no impedirá que en unos años la falta de ahorro de nuestros trabajadores termine por pegar a las finanzas públicas.

De por si en el SAR que ya cumplió 20 años, hay grandes desafíos.

Con 59 millones de cuentas, 20 millones de ellas activas y recursos por 3.8 billones de pesos -que son el 15.1% del PIB- lo que se ahorra es totalmente insuficiente, dado que se aporta apenas el 6.5% del salario.

En máximo 5 años, los trabajadores que comiencen a retirarse, sólo cubrirán 30% en promedio de su actual remuneración, de ahí el impulso que le ha dado la SHCP de José Antonio Meade junto con CONSAR al ahorro voluntario.

Los propios miembros de la AMAFORE que preside Carlos Noriega Curtis están consientes de esta problemática que podría reproducir la politización a la que ha llegado este expediente en Chile.

Ahí las denominadas AFP ya han comenzado a entregar fondos a los jubilados con un promedio de 34% de su salario.

Desde el año pasado Michelle Bachelet ha tenido que enfrentar a organizaciones que incluso exigen una afore estatal.

En este contexto a partir de esta semana inicia aquí una negociación muy interesante en lo que hace a las comisiones que cobrarán las afores en 2018.

El plazo para las 11 afores que aún hay en el sistema para que den a conocer sus propuestas concluyó la semana pasada, y la idea es encontrar consensos antes de los primeros días de diciembre, cuando se realizará la junta de gobierno de CONSAR.

Con el propio Luis Videgaray en la SHCP se apretó fuerte a las afores con respecto a las comisiones, ya que la masa de recursos que manejan es cada vez mayor.

Recién se incorporaron modificaciones a la ley para evaluar más elementos en la ponderación de esas cuotas, con lo que la negociación va a resultar aún más ríspida.

Ahora mismo la comisión más baja la cobra PENSIONISSSTE que lleva Rodolfo Campos con sólo 0.86% y el año pasado Afore Coppel de Mauricio Alarcón e Invercap a cargo de Eduardo Villarreal se quedaron por encima del promedio del mercado con 1.10%, porcentaje que no corresponde con el nivel de sus activos.

Por abajo del 1% están Afore Inbursa que lleva José Ignacio Jiménez con 0.98% y Afore Banamex de Luis Sayeg con 0.99%.

Habrá que ver qué tanto se avanza.

+++

A ÚLTIMA HORA se canceló la reunión del viernes pasado en CONASAMI que preside Basilio González en donde se retomaría el aumento extraordinario al salario mínimo aún pendiente. La discusión se agendó para hoy temprano. El titular de la STPS, Alfonso Navarrete se reunió la semana pasada con Juan Pablo Castañón del CCE para empujar el asunto. Sin embargo en el organismo cúpula prevalece la división. COPARMEX de Gustavo de Hoyos ya amagó con tomar medidas más extremas y buscar alianzas con sindicatos y partidos. Incluso con Miguel Ángel Mancera. Habrá que ver en qué queda el asunto o si de plano se lleva hasta el 15 de diciembre para lo que es el incremento regular de todos los años.

+++

HABRA POCO QUE reportar de la 5ª ronda del TLCAN que hoy concluye. Y es que como le adelantaba los temas álgidos quedarán para el final, quizá para el primer trimestre del 2018. Como quiera se avanzó en algunas mesas, entre ellas la de comercio transfronterizo. Ahí CANACAR que preside Rogelio Montemayor y que lleva José Refugio Muñoz pidieron a ECONOMIA de Ildefonso Guajardo no tomar por buenas las peticiones de los “teamsters” para restringir la operación del transporte mexicano en recorridos de largo alcance. Estos quieren obtener el derecho de cancelarlos en determinadas circunstancias. Obvio significaría un retroceso. La postura en todo caso es avanzar. De por si Jimmy Hoffa Jr y los suyos han mantenido a raya a la competencia del país.

+++

AUNQUE YA SÓLO faltan 9 días para que se haga efectiva la renuncia de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México, ya le platicaba que no hay fecha fatal para la designación del relevo por parte del presidente Enrique Peña Nieto. De hecho, dados los tiempos políticos, hay muchas combinaciones. Conforme a la Ley de BANXICO y en el ínter, debe quedar al frente Roberto del Cueto Legaspi que es el subgobernador con mayor antigüedad. Sin embargo hay otro elemento a considerar. Si el jefe del ejecutivo se decidiera por un miembro interno no requerirá el aval del Senado. Esto acredita específicamente para Alejandro Díaz de León. No es el caso para las otras opciones que se barajan que son José Antonio Meade, si no resulta el bueno para la grande por el PRI, o José Antonio González Anaya, actual director de PEMEX.