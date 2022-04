Desencanto con la convocatoria del PRI Sinaloa

audima

Desencanto. La posición de algunos priistas de Ahome de que la convocatoria para la elección del presidente sustituto del PRI en Sinaloa lleva dedicatoria está tomando forma. En menos que canta un gallo, el delegado nacional del tricolor Enrique Benítez pasó de un proceso abierto para que participara el que quisiera, tomando en cuenta la exigencia de los presidentes de los comités municipales del partido, a que se busca una candidatura de unidad para evitar divisiones. Esto es lo contrario de lo que le plantearon: de que si era una imposición habría desencanto entre los priistas. Algunos aspirantes a la dirigencia y líderes del tricolor en Ahome ven que todo le están acomodando a Aarón Irízar. Le abrieron la coyuntura de la presidencia interina y que puede participar en la próxima para un periodo completo, que es lo que quiere. Por lo pronto, el excandidato a la alcaldía de Ahome Marco Antonio Osuna Moreno anda “picando piedra” para entrarle a la pelea. Se anda entrevistando con figuras del priismo, como lo hizo con el exdirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos Faustino Hernández; el coordinador de los diputados priistas, Ricardo Madrid, entre otros.

Estrechan lazos. El liderazgo de los productores en Sinaloa quedó en manos de dos ahomenses. Se trata de Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agricultores del Estado de Sinaloa, y de Miguel Ángel López Miranda, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa. Ayer se reunieron para estrechar lazos y mandar el mensaje de unidad. En los hechos se sabrá si ponen en alto al municipio y la entidad en eso de lograr que los productores tengan mejores ganancias en la actividad.

El respaldo. Por la postura que tuvo, el gobernador Rubén Rocha Moya se puso del lado del alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, en el conflicto que tiene con el tesorero Fabián Cázarez. Y es que planteó que si el alcalde lo puso y ya no quiere que esté, pues lo quita. Para muchos fortenses y no fortenses esa postura es simplista. No le abona a su imagen porque se ve que apoya a Leyva para que tenga un tesorero a modo que haga y deshaga a su antojo el erario, a lo que no se presta Cázarez. Rocha fue a El Fuerte a darle el apoyo. Y luego se paran el cuello de que son diferentes al viejo régimen.

Por fin. Ayer fue el momento de los nuevos síndicos. Y es que después de una larga espera tomaron protesta en la sesión de Cabildo. Lucieron sus mejores galas María de Jesús Castro, de la Central; Santiago García, de la Villa de Ahome; Ulises Pinzón, de Topo; Rosario Armenta, de El Guayabo; Karina Valdez, de San Miguel;Ramón Urías, de Higuera de Zaragoza, y Sandra Leyva, de El Carrizo. Hoy toman posesión del cargo. El alcalde Gerardo Vargas los convocó a trabajar sin distingos y dar resultados. Hay quienes dijeron que así como les quedaba grande el traje que traían puesto, así les va a quedar el cargo. ¿Será? Dicen que eso es a priori, pero a los que sí les aplica eso es a los que se fueron.

Leer más: Entran los nuevos síndicos en Ahome

Albazo. En cuanto se supo que estaba agendado para la sesión de Cabildo hizo que algunos fruncieran el ceño. Se trata de la solicitud de Humberto Gastélum López para que le otorguen la concesión por 15 años de la pensión vehicular municipal en un terreno por la carretera Los Mochis-Topo. El caso va a la Comisión de Hacienda. Ya se habla que un regidor está atrás de esa jugada. Lo que sí es que eso fue sorpresivo para muchos porque bien pudiera este gobierno haber convocado a otros para presentar sus solicitudes para cuando menos taparle el “ojo al macho”, aunque se decidieran por el “aprontado”.