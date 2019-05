Desesperación. Miles de madres de familia tuvieron ayer una verdadera prueba de resistencia al acudir al espectáculo musical GranDiosas, que contrató el Ayuntamiento de Mazatlán para celebrar el Día de la Madre. Y es que las asistentes empezaron a llegar desde las 18:00 horas, cuando el sol aún es intenso. No obstante, debieron esperar en esas condiciones cuatro horas para escuchar las primeras canciones del grupo de cantantes, que vivieron sus mejores momentos de fama en los años 80. Fue casi hasta las 22:00 horas cuando inició el concierto. En el ínter, eso sí, el Gobierno morenista de Luis Guillermo Benítez Torres realizó la rifa de una larga lista de regalos, entre los que había refrigeradores y otros aparatos de electrodomésticos.

Cayó la reforma. Los senadores y diputados federales por Morena mantienen una campaña por sus estados y distritos para presumir que cumplieron con su compromiso y del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de aprobar una nueva reforma educativa; y aunque no dejó contentos a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la legisladora Yadira Santiago Marcos afirmó que el 99 por ciento de los docentes en el país están contentos con la modificación aprobada por el Congreso de la Unión. Mientras que el senador Rubén Rocha Moya aseguró que no hubo ningún acuerdo con la CNTE porque tenían sus intereses muy particulares que no compartían; y que los acuerdos se tomaron únicamente al interior del Senado, donde lograron los 97 votos para lograr la reforma constitucional (59 de Morena, 10 del PRI, 8 de Movimiento Ciudadano, 6 del PT, 5 del PES, 5 del PVEM y 4 del PRD). Rocha Moya recordó que el compromiso de López Obrador con los maestros era eliminar las evaluaciones punitivas, y eso se cumplió; pero el Estado sigue teniendo el control del sistema educativo en el país. La molestia de la CNTE fue que querían tener el control en el reparto de las plazas sindicales, lo cual terminó con la reforma educativa en el sexenio de Enrique Peña Nieto; y eso se mantuvo en la nueva modificación constitucional y a la Ley General de Educación, con todo y las presiones radicales de los maestros de la CNTE.

Minuta. El siguiente pasó para concretar la reforma educativa es que los Congresos locales aprueben la minuta que será enviada por el Senado de la República. Al menos se necesitan 17 entidades para validar las modificaciones a la Constitución Política Mexicana. Luego, en el Congreso de la Unión, se informa sobre las aprobaciones en los estados, y se envía el decreto al Ejecutivo de la Nación para que el presidente Andrés Manuel López Obrador la promulgue y publique en el Diario Oficial de la Federación. Se espera que el día de mañana llegue la minuta de la reforma educativa al Congreso del Estado de Sinaloa, y de inmediato se le dé el proceso legislativo para someterla a votación. El siguiente paso es aprobar las leyes secundarias, para lo cual, en la agenda de la Cámara de Diputados se tienen contemplados por lo menos dos periodos extraordinarios más para poder desahogar las reformas a las leyes secundarias de la reforma educativa; y la Secretaría de Educación Pública deberá de diseñar las nuevas estrategias que serán implementadas en el sector educativo, una vez que esté vigente la nueva legislación en el país.

Popularidad. Y hablando de Estrada Ferreiro, el resultado de la encuesta de EL DEBATE sobre su Gobierno es una muestra de las acciones y declaraciones que ha hecho en sus seis meses como alcalde. Y de acuerdo con el presidente de la Asociación Política de Abogados, Daniel Cebreros Ordóñez, la popularidad del presidente municipal de Culiacán bajará más debido a que no ha sabido manejar su administración, además de que ha realizado acciones que perjudican a la ciudadanía; y eso ha sido castigado por la población, que no lo ve como un buen gobernante, y que respondió que no volvería a votar por él si volviera a ser candidato a la presidencia municipal de la capital sinaloense.