Los próximos 70 días o más estarán llenos de propaganda, publicidad y competencia… arrancaron las campañas políticas y gran parte de la situación social nacional y local girará alrededor de lo que hagan o dejen de hacer un sinnúmero de hombres y mujeres decididos a ganar un puesto de elección popular. Hemos cambiado mucho como país y como ciudadanos en ese terreno. Pasamos, en poco menos de 50 años, del partido único al pluripartidismo; del sistema cerrado a la sociedad abierta y aun cuando hay mucho por avanzar, asombra no a pocos que esto se haya logrado sin conflicto armado o sin un golpe militar como ha sucedido en otros países.Los que fuimos testigos de esta evolución democrática seguimos a la espera de mejores condiciones de vida para todos, pero un asunto si hay que subrayar ya no necesitamos lo mismo que en el 68 u 88. La democracia ya está entre nosotros quizá no como la esperábamos, pero ya es una realidad. La política más que un juego es una pasión, pero también una ciencia; habrá equivocados y acertados; centrados o despistados; comprometidos o cínicos; es decir, habrá un nuevo paisaje, pero en el fondo seguirá avanzando lentamente ese proceso de madurez democrática que ya alcanzó su juventud.Las redes sociales harán su papel, el dinero también; es cierto que la democracia en nuestro país tiene muchos defectos, pero los que vivimos la ausencia de ella sabemos de su verdadera valía. Preparémonos para este desfile, va a estar largo.