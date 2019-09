Desilusión. A cuatro días de arrancar la temporada camaronera en altamar...Nada. La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de bajar el precio del diesel marino no ha llegado. Y muchos creen que ni llegará. La mitad de la flota camaronera de Mazatlán comenzó a cargar combustible. Saben que el precio de 16 pesos con 60 centavos por litro es una pesada carga económica. En promedio, cada embarcación está cargando 30 mil litros de diesel. Cuatrocientos noventa y ocho mil pesos tan solo en combustible. Para los dirigentes pesqueros de altamar, el precio del diesel marino es un insumo que se reflejará en la operación de la flota camaronera. Ya por lo menos 90 embarcaciones se quedarán en puerto, en espera de que el precio del combustible baje, como lo prometió López Obrador. O aparezca un milagro. El 30 de septiembre, de acuerdo con las autoridades pesqueras, habrá de arrancar la temporada camaronera 2019-2020. Ya en los esteros, bahías y lagunas iniciaron las capturas sin ningún cambio en el precio del diesel. Miles de pescadores cifran sus esperanzas para sostener económicamente a sus familias en la temporada camaronera. Y si el precio del diesel sigue alto con una probable baja en la producción, serían factores para detonar movilizaciones con pronóstico reservado. Será difícil que el gobernador Quirino Ordaz Coppel pueda evitar que se den las manifestaciones de exigencia de los pescadores. Habrá que esperar.

Para encubrir incapacidades. Los escándalos provocados por el alcalde Luis Guillermo Benítez tienen un objetivo. Convertirlos en una “pantalla” para desviar la atención de la ciudadanía y no vea que esta administración es un gobierno fallido. Once meses han pasado (asumió el cargo el 1 de noviembre del 2018) y ni obras, tampoco acciones de gobierno que se reflejen en mejoras para Mazatlán se han visto. Pero en cambio, los escándalos brotan. Las denostaciones abundan. Las descalificaciones surgen. Se trata de una vil “pantalla”. En un principio fue contra los empresarios. Algunos acusados de robarse el agua. Y hasta contra la UAS arremetió. Ahora se trata de evidenciar que el Gobierno del Estado no le ha entregado las obras al municipio. Y lo esgrime como argumento para no cumplir con su trabajo de darle mantenimiento a los más de 6 mil millones que en los últimos años se han invertido para que cambiara el rostro de Mazatlán. Eso le vale al alcalde. Lo importante es evitar que la ciudadanía se dé cuenta de que es una administración incapaz y que resultó rapaz. Donde abundan las acusaciones de corrupción, de nepotismo y una clara incapacidad de parte del alcalde. Que en todos los tonos intenta negarlo. Su hobby favorito es el escándalo, la intriga. Y ahora se cruzan acusaciones de que trae problemas con el trago, lanzadas por su compadre y excolaborador, el abogado Luis Aguilar Colado, a quien “El Químico” le reviró que era un “borrachín de caguamas”.

Al Congreso del Estado. Los alcaldes de Mazatlán y Culiacán acudirán ante los diputados que integran la actual legislatura en el Congreso del Estado. No hay fecha fijada. Pero el exhorto ya está enviado. Será sin duda un excelente episodio donde saldrán a relucir los argumentos de uno y otro lado que exhibirán la incapacidad de unos y otros. Ya el alcalde Jesús Estrada Ferreiro adelantó que será bueno acudir para señalar las deficiencias de los diputados. “El Químico” hará su parte. Limitados todos, será un circo.