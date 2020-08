Desmanes y arrancones en el Fuerte sin que nadie los meta en cintura

Los desmanes e impunidad de los jóvenes júnior en El Fuerte salió a relucir tras la muerte de un joven en arrancones en calles

Refuerzo. Los indígenas de Choacahui van con todo para oponerse a la construcción del relleno sanitario en tierras cerca del poblado. Saben que para ello tienen que tener la asesoría legal conveniente, por lo que parece que van a entrar en pláticas con el exvisitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Leonides Gil Ramírez, que está letrado en el tema de los indígenas. Gil Ramírez fue el coordinador general de la Comisión Estatal para la Atención de las Comunidades Indígenas en el sexenio pasado, lo que, dicen, le permitió empaparse en las leyes indígenas. Ya trascendió la tramitación de un amparo, lo que ya adelantó la lideresa de la comunidad indígena, Alma Leticia Gastélum Buitimea, que de entrada muchos le dan la razón de que Chapman y regidores aprobaron la modificación del contrato para prorrogar el plazo para que OP Ecología construya el relleno sanitario en las cercanías de Choacahui sin realizar la consulta indígena para esto último.



Por lo ecológico. El problema no va a ser fácil para que OP Ecología se haga cargo del servicio de recolección de la basura en base incluso a la modificación del contrato hecho a la medida de la empresa tras el plan orquestado por el alcalde Chapman. Aparte de las acciones que ha emprendido la síndica procuradora Angelina Valenzuela y los indígenas de Choacahui, se habla que los ecologistas de Ahome también interpondrán los recursos legales para evitar que se construya el relleno sanitario. Una de las asociaciones de ecologistas que se atravesaran al alcalde y a OP Ecología es la dirigida por Franco Souza, también presidente del partido Movimiento Ciudadano en el municipio. Quiérase o no, Souza tiene tema para posicionarse en lo ecológico y polìtico-electoral para el 2021, que está a la vuelta de la esquina.



Increíble. Aunque algunos panistas no lo crean, el exdiputado local Ernesto García Cota quiere volver a ser candidato a la alcaldía por el PAN. Dicen que anda cabildeando con el exalcalde Zenén Xóchihua Enciso para que lo apuntale en el interior del PAN, en donde no lo pueden ver ni en pintura. Es más, de traidor y oportunista no lo bajan. Con esto se sabe que García Cota está poniendo los huevos en varias canastas porque anda con Gerardo Vargas Landeros, líder de las Redes Sociales Progresistas en Sinaloa.



El enfoque. Una vez que se llevó a cabo la reforma en el PRI, dicen que los aspirantes a las candidaturas en Ahome cambiaron el enfoque, lo que es lógico. Algunos, sobre todo para la alcaldía, ya buscan relaciones que los lleve con el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, quien es el que va a decidir esas posiciones. Uno de ellos es Marco Antonio Osuna Moreno, subsecretario de Planeación de la Sedeso. Sin embargo, las cuentas no le están saliendo porque ya le reviven cuando participó para diputado local, en la que ganó pero con los votos del área de Juan José Ríos, Guasave, porque en territorio ahomense la perdió. Y se habla que Moreno va por perfiles ganadores en los municipios que algunos quieren gobernar. Además, hay unos con más acercamiento. Uno en particular que está agazapado por estrategia.



Voltean para otro lado. Todo un escándalo está en El Fuerte tras la muerte del joven motociclista de Barotén este fin de semana. Al margen de la propiedad de la camioneta y de la identidad del conductor, lo que sale a relucir es el influyentismo e impunidad con que actúan los jóvenes júnior en la colonial ciudad. Los desmanes, arrancones, se dan en una de las principales calles del Pueblo Mágico sin que nadie los meta en cintura. Muchos están muy molestos porque la pasividad de los cuerpos de seguridad de una u otra forma cobró la vida del motociclista.