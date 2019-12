Desmienten embestida fiscal

La diputada federal sinaloense Tatiana Clouthier y funcionarios de Hacienda salieron a desmentir las falsas noticias difundidas a través de las redes sociales, en especial por el senador de Movimiento Ciudadano Samuel García, de que, a partir de enero, con la denominada “facturación instantánea” se buscarán incongruencias en ingresos a los que hagan pagos con tarjetas de crédito.

“No se dejen engañar, que no te mientan, que no te engañen, buscan sembrar miedo, dice Tatiana, se los explico con peras y manzanas, no existe tal reforma fiscal y ninguna persecución.”

Por su parte, los funcionarios del SAT aclaran entre los que califican: mitos y realidades, y aseguran que es opcional quien quiera facturar en forma instantánea, para no perder tiempo, pero que es falso que se vaya a perseguir mediante las tarjetas a quienes incluso no están registrados en Hacienda. Hace tiempo que se factura así.

Lo que sí es una realidad es que desde hace varios años, desde que entraron en vigor las facturas electrónicas, los bancos tienen que reportar los depósitos en efectivo que se hacen por más de 68 mil pesos, para combatir el lavado de dinero.

Llaman a no hacer casos de los rumores sobre las posibles cancelaciones masivas de tarjetas de crédito. Además, hace como tres años que los contribuyentes menores están obligados a hacer sus pagos en combustible y servicios con tarjetas bancarias, de lo contrario no se los hacen válidos, pero en la actualidad no hay ninguna reforma fiscal.

Son muchos los intereses que están en juego, la evasión fiscal se contabiliza en cientos de miles de millones de pesos, y el gobierno está intentando cerrar la llave en forma paulatina, ya las factureras fantasma son ilegales, ahora la batalla se libra en otros campos. Hay que esperar los resultados.



Popurrí. “Pueblo chico, infierno grande”. Varios youtubers nacionales han retomado en su información el caso del atentado criminal perpetrado contra el comunicador y activista local Paúl Velázquez, quien por fortuna ya se empieza a recuperar en el hospital donde se encuentra, y lo menos que piden es que las investigaciones vayan a fondo hasta esclarecerse y castigar a los culpables, tanto materiales como intelectuales.

Aquí las baterías siguen enfocadas contra la sindica de la Central Mochis, Irma Delgado, y también se menciona a su “jefa política” Julia Pérez, y desde hace mucho es un secreto a voces que pertenecen a las mafias de mapaches políticas del viejo priismo, pero que a la mera hora no respetan colores políticos, sino que se contratan como operadoras de cualquier partido o personaje que las contrate.

Traicionaron al PRI en la pasada elección y se pasaron a las filas de la Cuarta Transformación, con sus mismos vicios y métodos porriles, pero quienes las conocen aseguran que no tienen la capacidad para perpetrar atentados a balazos, que estos provienen de otros grupos de la delincuencia organizada, como los que asesinaron, en 2018 a los excomandantes policiacos Gerardo Amarillas e Ismael Medina, lo mismo que a Jesús Carrasco en Culiacán. No hay que descartar ninguna línea de investigación.