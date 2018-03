Despertó la IP y “el peligro para México” seguía allí

Como “anillo al dedo” calzó el cásico de Augusto (Tito) Monterroso a la pesadilla que ven venir empresarios y banqueros mexicanos, al arranque de la contienda presidencial de 2018.¿Cuál es el par entre el poema breve de Monterroso y las pesadillas de empresarios y banqueros?Escribió Tito Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.Y luego de recientes mensajes del candidato de Morena —en la Convención de Banqueros y en su registro como candidato presidencial—, empresarios y financieros parecen caer en la cuenta de que cuando despertaron del idilio con el candidato de Morena, “el peligro para México” seguía allí.¿Lo dudan?Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo lo siguiente durante la presentación de la agenda “México, Mejor Futuro”.1.- “No tenemos candidato ni partido, pero sí tenemos y proponemos una visión clara de país e ideas puntuales para alcanzarla, porque un pueblo que carece de una visión de futuro está en grave riesgo de reeditar su pasado y (si bien) es fundamental cambiar lo que no ha funcionado, es igual de importante preservar, consolidar y fortalecer lo que sí ha funcionado”.¿Cuál es el pasado que se podría reeditar si se equivocan los electores en la selección del candidato presidencial? ¿Cuál partido, cuál candidato presidencial o grupo social carece de visión de futuro?¿Acaso se refería Castañón al regreso autoritario, dictatorial, represivo y nada democrático del gobierno de Luis Echeverría, que confrontó y hasta combatió al empresariado? ¿Le queda el saco al candidato de Morena?2.- “Necesitamos construir juntos un proyecto que nos convoque a la unidad y a la acción. Por eso, presentaremos la agenda México Mejor Futuro a todos los candidatos a la Presidencia y al Congreso, y los invitaremos a que se comprometan con sus propuestas y metas”.¿Qué partidos, candidatos presidenciales o grupos sociales convocan de manera sistémica a la división y la confrontación antes que a la unidad? ¿Qué candidato clasificó a la sociedad en buenos y malos, la llamada “mafia del poder”? ¿Cuál candidato o coalición de partidos apuesta históricamente por la división y el encono de los mexicanos? ¿Serán Morena y su candidato?3.- “Los invitaremos también, a que definan qué es exactamente lo que proponen y cómo plantean lograrlo. Es fundamental que sostengamos un diálogo abierto, sincero y un debate plural en el marco de la democracia”.¿Qué candidato y qué partido se han negado al debate abierto, sincero, plural? ¿Qué candidato y qué partidos gritan desde hace años “los qué”, pero nunca han dicho “los cómo”? Será Morena, PT y PES o serán PAN, PRD y MC?4.- “Todos debemos asumir una responsabilidad de participar, de respetar las instituciones que dan sustento a nuestros derechos y de garantizar la certidumbre jurídica y la estabilidad política”.¿Qué candidato ha mandado al diablo a las instituciones y ha mostrado la tentación de vulnerar al Congreso? ¿Qué candidato invoca el “fraude electoral” como sinónimo de derrota en las urnas? ¿Qué candidato amenaza con la desestabilización y “con soltar al tigre” si no gana? ¿Es el candidato de Morena?5.- “Por eso, a los candidatos les decimos: ya basta de agravios, de respuestas fáciles y superficiales que solo apelan al encono social y la división, ya es tiempo de un debate serio, profundo y responsable sobre el país que estamos construyendo.¿Qué partido, candidato o candidatos son expertos en el agravio, en la respuesta fácil y superficial? ¿Qué partido o candidato apela al encono social, a la división? ¿Qué candidato o candidatos rehúyen el debate serio, profundo y responsable? ¿Será el de Morena?6.- “Frente a los retos internos y los desafíos externos el sector empresarial tiene un compromiso firme y sin regateos con México. Reconociendo que la única ruta, al bienestar está en la libertad, en la productividad, en el emprendimiento, la apertura, la competencia, la estabilidad y las instituciones, y no en la dádiva, la corrupción, el privilegio o el caudillismo”.¿Qué partidos y qué candidato apuestas por el caudillismo, por la opacidad del caudillo, por el perdón a los criminales, por mantener los privilegios de líderes como Napoleón Gómez Urrutia; por cancelar libertades básicas, por cancelar la apertura comercial y cancelar la competencia y el desarrollo estratégico como el Nuevo Aeropuerto? ¿Es Morena y su candidato?En efecto, cuando los empresarios despertaron del idilio con Morenas y su candidato, asustados vieron que “el peligro para México seguía allí”.Al tiempo.