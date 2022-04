¿Despertó la ciudadanía?

audima

“El ciudadano ha de ser ciudadano rebelde y crítico, no puede ser un ciudadano sumiso ni servil” – Pablo Castellano Cardalliaguet

Desde siempre he insistido en la necesidad de generar ciudadanía para impactar en el desarrollo de México y con ello ser partícipes en la solución de los retos que enfrentamos como Nación. Entendiéndose como ciudadanos a aquellas personas que participan activamente en los asuntos trascendentales para su ciudad, entorno, país, esto no solo desde la visión de ocupar cargos públicos, es urgente ver a ciudadanos involucrados en la participación social, preocupados por el estado de las calles, en la calidad de los servicios, en la exigencia de rendición de cuentas y en la constante disposición de servir y apoyar cuando se trate de beneficios para su ciudad.

Recién el domingo pasado se vivió un hecho histórico en México, pues nunca antes se había desechado una reforma constitucional propuesta por un presidente, hasta la llamada “Reforma Eléctrica” de Andrés Manuel López Obrador. Desde que se presentó la iniciativa, se vivieron una serie de contratiempos que indicaban a todas luces que se vería complicada su aprobación, nunca hubo debates, consenso, ni voluntad del grupo en el poder de escuchar a las otras voces e intereses, peor aún, hubo diversos señalamientos de expertos en la materia, que la reforma sería perjudicial económicamente, en emisión de contaminantes, operativamente y con su aprobación México violaría varios tratados internacionales de los que forma parte, generando automáticamente sanciones económicas y políticas.

El asunto cobra importante atención cuando se muestra un involucramiento de grupos ciudadanos organizados, asociaciones civiles, organismos empresariales y sobre todo, ciudadanos de a pie que buscaron informarse y tomar una postura, postura que se hizo patente con el seguimiento y exigencia de participación a sus diputados representantes, las muestras de opinión llegaron por todos los medios posibles, el ciudadano se valió de cualquier herramienta a su alcance para exigirle a sus diputados que asistieran y respetaran el compromiso que se había hecho de votar en contra. El resultado: de los 500 diputados que conforman la cámara, asistieron 498 a la sesión donde se discutió y votó la reforma, sesión a la que se hizo un seguimiento puntual, e informado por los ciudadanos desde las redes sociales y televisión.

Efectivamente, hubo un triunfo de la oposición con 223 votos en contra del bloque opositor conformado por el PRI, PAN y PRD, al que se sumó el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y 2 valientes diputados del Partido Verde que desobedecieron la indicación de su dirigencia, pero el verdadero triunfo estuvo en la disposición ciudadana, por organizarse, por demostrar que no está dispuesta a permitirle a los diputados que entreguen un cheque al portador al presidente, por hacerse escuchar, por exigir o amenazar con castigar a través del voto. La esperanza de vivir en una democracia plural, con verdaderos contrapesos, que funcione y que signifique de verdad un progreso para México vive sus primeras luces con, como siempre repito: La participación ciudadana. ¡FELICIDADES!

Vergonzoso: Mientras los partidos de oposición se fajaron en la cámara, la diputada priista sinaloense Paloma Sánchez exhibió una conducta deshonrosa, primero salió a encarar y provocar a ciudadanos (simpatizantes de Morena) que ejercían su legítimo derecho a manifestarse, a los que llamó acarreados, para después ante los reclamos y señalamientos manifestar que ella no tenía necesidad de buscar votos, porque “por eso ella pluri, a gusto”, no dimensiona la diputada que con su comentario daña el prestigio del cargo que ostenta, perjudica al partido que representa (y del que forma parte de las autoridades), menosprecia a la militancia priista que fue responsable directa de llevar los votos necesarios para que ella ocupara su curul y ofende a la ciudadanía a la que está obligada a representar y respetar. Si esa es la clase política que dirige al PRI que no se hagan muchas esperanzas en el 2024.