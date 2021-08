Despiden a obreros por saber leer en Brasil

HISTORIA EN EL DEBATE

6 de agosto de 1971

Céntrico sector condenado a inundaciones. El jefe de Obras Públicas, ingeniero Esteban García, señaló que debido a la falta de una red especial para aguas pluviales, los alrededores donde se encuentra enclavado el Mercado Independencia sufrirán inundaciones cuando llueva mucho. El funcionario expresó que cuando se producen fuertes precipitaciones pluviales, el colector de aguas se satura, pero esto es mo-mentáneo. Una muestra de la eficacia de la red está en el bulevar Rosales, en donde debido al sistema de red de drenaje, no se produce ninguna inundación.

Campaña de higiene entre locatarios. La campaña de orientación higiénica será puesta en marcha por autoridades municipales con una reunión con los locatarios de los mercados locales, con el fin de convertir a Los Mochis en una de las ciudades más limpia del país. Asimismo, en los mercados se celebrará un concurso premiándose al locatario que se distinga por mantener más limpio su establecimiento. En distintas colonias de la ciudad se sustentarán pláticas, señalando la necesidad de la limpieza citadina.

Obreros despedidos por saber leer. Brasil. Campesinos azucareros denunciaron que los hacendados están despidiendo a los trabajadores que han aprendido a leer y escribir “por ser mayor problema” que los analfabetos. Eliodoro Pereira, dirigente obrero que trabaja en el programa de educación para adultos auspiciado por el gobierno brasileño, dijo en una reunión de la Federación de Obreros Agrícolas, que los propietarios de haciendas locales, estaban a los obreros del campo que se habían inscrito en el programa.

Pereira citó el caso de un empleado que fue despedido del ingenio azucarero Bosfe, cuando la gerencia se enteró que estaban asistiendo a los cursos del Movimiento Brasileño de Alfabetización. Los voceros de los hacendados se han opuesto públicamente a la campaña de alfabetización, señalando que "el campesino que puede leer y escribir, trae más problemas y resulta un mal ejemplo para los demás".

Bebé para los Hallal García. Desde día 4 del actual son dueños de un varoncito guapo y saludable que dentro de las mejores condiciones de bienestar y salud llegó a este mundo para iniciar la dinastía del estimado matrimonio formado por el señor Jorge Hallal Jr. y su esposa, Gilda García de Hallal. El recién nacido saludó a la vida en la Central Médico Quirúrgico, siendo recibido por el doctor Antonio Aguilar. Los jóvenes esposo han recibido las calurosas felicitaciones de familiares y amigos.

6 de agosto de 1996

Selección de aspirantes no es discriminatoria. “No podemos elevar la calidad educativa del plantel si la materia prima no viene en buenas condiciones”, comentó el director del Cetis 68, profesor Carlos Rodríguez. Para solucionar esos cuestionamientos, la institución realizó una preselección de aspirantes, donde el promedio debía ser de 8 y no tener materias reprobadas. Descartó la posibilidad de discriminar, con esta regla, a aquellos aspirantes que no los cubrieron. “Afortunadamente hay otras instituciones de educación media donde pueden colocarse”, señaló.

Pide Corripio liberación de “La Quina”. México, D.F. El arzobispo Ernesto Corripio Ahumada demandó que Joaquín Hernández Galicia sea puesto en libertad en atención “a todo el bien que hizo” como líder sindical de los petroleros. Señaló que “La Quina” ya ha purgado muchos años en la cárcel por los delitos que “dicen” que cometió, pero que no se han comprobado. “Yo pediría que ya le permitieran salir, ya basta, ya basta”. Dijo que para recuperar la estabilidad social, los mexicanos deben verse como hermanos.

“Renuncian” al director del Deporte. Colombia. El presidente Ernesto Samper exigió la renuncia del director del Instituto Colombiano para la Juventud y el Deporte, Diego Barragán, tras el fracaso del país en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Colombia participó en las olimpiadas con 53 deportistas, de los cuales sólo el boxeador Daniel Reyes estuvo cerca de una medalla, pero perdió el combate definitivo. Samper expresó su decepción por la que consideró una precaria intervención deportiva.

