Despistada la alcaldesa de Choix

Fuera de base agarró a la alcaldesa de Choix, Amalia Gastélum, la captura, en una comunidad del municipio, de Rafael Caro Quintero, uno de los capos del narcotráfico más buscados a nivel internacional. No nomás a ella, sino también a quienes mandan en Sinaloa porque el despliegue fue de alto nivel, de un grupo de élite de la Secretaría de la Marina, en coordinación con los de la DEA. Fue en el pueblo de San Simón, Choix, casi en los límites de Chihuahua, en donde se llevó a cabo el arresto que mantiene a las autoridades choicenses y la población en la zozobra por el impacto que tiene en el negocio del narco. Para darles tranquilidad, elementos del Ejército Mexicano llevan a cabo un operativo de seguridad. La cabecera municipal fue sitiada por los militares. No vaya a ser que haya alguna represalia.

LO LAMENTABLE del operativo fue el desplome de uno de los helicópteros involucrados en dicho operativo con un saldo de 14 elementos de la Marina muertos y un lesionado. La caída fue casi al llegar al Aeropuerto Internacional de Los Mochis. Ya venían de San Simón, Choix, en compañía de otros elementos que venían en un convoy aéreo de cuando menos dos helicópteros más. Ayer, peritos trabajaban en la zona del desplome del aparato para conocer las causas. Cualquiera que sean estas son inadmisibles. Este es uno de los accidentes aéreos más trágicos en la ciudad y más en estas circunstancias, después de haber participado en la detención del capo de capos en el país.

TUVO SU NIVEL el arribo de José Manuel Santos Granillo como presidente del Comité Municipal Campesino número 17 del Valle del Carrizo en sustitución de Aristeo Verdugo. Y cómo no si en el acto estuvo el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Sinaloa, Miguel Ángel López Miranda, y los líderes estatal y municipal del PRI, Cinthia Valenzuela y César Emiliano Gerardo, entre otros. También se le tomó protesta a Blanca Esthela Quintero Flores como secretaria general. El cambio es porque Aristeo Verdugo asumió recientemente la presidencia del Módulo de Riego número 1 de esa región agrícola.

LOS LÍDERES DE LOS MÚDULOS DE RIEGO se decidieron por Fernando Montoya Chinchillas para la presidencia de la Red Mayor del Valle del Fuerte 2022-2025. Entra por Juan de Dios Santos que se va sin pena ni gloria. Ahora habría que ver si Montoya Chinchillas deja o remueve a los que están en la estructura del organismo hidroagrícola.

EL DEFENSOR DE LOS DERECHOS humanos Óscar Loza Ochoa dijo el pecado, pero no el pecador. Y es que pidió medidas de seguridad para el líder indígena de Ohuira, Felipe Montaño, porque según este fue amenazado por un funcionario estatal por su postura en contra de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Sin embargo, no dio a conocer el nombre del funcionario. Ya está en el gobernador Rubén Rocha y el alcalde Gerardo Vargas en ponerle o no agentes de seguridad para que cuiden a Montaño. No sería el primero en traerlos.