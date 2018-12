Después de exhibirse uno y otro bando, los Toledo pagan y el estadio reabre

Pero qué necesidad. Finalmente pagaron. Pero el pleito entre el alcalde Luis Guillermo Benítez y los concesionarios del estadio de beisbol, la familia Toledo, quedaron exhibidos. El primero por ser un alcalde que dejó de lado la conciliación de intereses y la negociación. Lo que lo coloca a un paso de convertirse en un intolerante. Y los segundos, la familia Toledo, si tenían la intención de pagar, no se ve por qué alargaron un conflicto que desde un principio se pudo resolver pagando. Y así lo hicieron. Pagaron ayer. Los Toledo pasaron por una firma de acuerdo el sábado pasado donde se comprometieron a cubrir el adeudo el lunes. Pero no fue así. Y nuevamente por segunda ocasión, la afición beisbolera se quedó sin disfrutar el juego, que se desarrolló a puerta cerrada. Los argumentos de uno y otro bando salen sobrando cuando el alcalde se montó en su macho al expresar “que paguen, esa es la solución”. Y los Toledo se montaron en el suyo que amparo de por medio, de todas formas pagaron. Exhibidos quedaron. Y si ese va ser el camino que tome el alcalde para dirimir sus diferencias con los deudores, no le alcanzarán los tres años de gobierno. Ayer, finalmente las puertas del estadio se abrieron y los aficionados pudieron ingresar para disfrutar el juego de pelota.

Visita sorpresa. Juan Alfonso Mejía estuvo en Mazatlán. El titular de Educación en Sinaloa programó una visita de inspección a la primaria Constitución de 1917, en la colonia Morelos. Pero no se quedó solamente ahí. “El Negro” Mejía se fue a buscar a los directivos de la Secundaria Nueva Creación, ubicada en el fraccionamiento Santa Teresa. Este caso es especial. Es una escuela con tres aulas de cartón y desde hace muchos años habían solicitado que se construyeran aulas de concreto. El problema era la legalidad del terreno. Y “El Negro” Mejía llegó para darles la noticia de que el problema estaba solucionado, e incluso que la obra está en proceso de licitación. Son 474 alumnos que en condiciones muy lamentables toman clases en esas aulas de cartón. “El Negro” Mejía apareció sorpresivamente en el kínder José Vasconcelos y a la “Bicentenario”. Al titular de Sepyc le sirve caer sorpresivamente en las escuelas para que se dé cuenta de cómo se encuentran realmente. Bien por “El Negro” Mejía.

El carnaval. El 29 de noviembre, el titular de Cultura, Óscar Blancarte, declaró que no había dinero para carnaval. Y que no se tenía contratado a nadie para el elenco de las coronaciones. Pero ayer, el alcalde Luis Guillermo Benítez anunció que ya habían “amarrado” al elenco y que se les había adelantado poco más de 2 millones. “El Químico” había declarado el 11 de septiembre que Chayanne podía venir a presentarse en el carnaval. Aunque agregó a Mijares y Emmanuel. Si hace ocho días no había dinero ni siquiera para presentar a “Chenchito”, cuándo podrían aspirar a traer a Chayanne. Finalmente, ayer, el mismo alcalde dijo que serían “Mijares y Emmanuel” los que vendrán. Y habría que recordarle al “Químico” que el 11 de septiembre, como alcalde electo, se comprometió a transparentar lo que los artistas cobrarían por presentarse en el carnaval. Será interesante conocer cuánto se llevarán los artistas de los 40 millones que dice el titular de Cultura, Óscar Blancarte, será lo que cueste el carnaval. Y si la austeridad que presumen se aplica.