Destaca en lo malo. Como si la severa crisis financiera por la que atraviesa el Ayuntamiento de Escuinapa no fuera suficiente, sus dependencias también han llamado la atención por ser una de las más opacas. En su reporte de transparencia, la Ceaipes ha resaltado la omisión del Sistema DIF Municipal y de la Junta Municipal de Agua Potable que en la anterior administración obtuvieron una calificación de cero en el cumplimiento de las leyes para el derecho a la información y la transparencia. Otro antecedente más que el morenista Emmett Soto Grave deberá resolver.

Bueno para la polémica. No pasa un día, sin que el alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres no genere polémica. Ayer, al discutir la indemnización de casi 141 millones de pesos que los juzgados le han ordenado pagar al Ayuntamiento por la suspensión, supuestamente irregular, que se hizo de un proyecto de gasolinera, el munícipe advirtió que buscará los medios legales para procesar al exalcalde, el panista Alejandro Higuera Osuna, por mala función pública y obligarlo a él a saldar el pago millonario. Habrá que ver a respuesta del “Diablo Azul”, pues no es neofito en las lides legales o de gobierno.

Festejo magisterial. Millones de maestros en el país están que brincan de felicidad porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, les cumplió una de sus principales promesas de campaña en su duodécimo día de gobierno al firmar y enviar al Congreso de la Unión la iniciativa con la que propone revertir la Reforma Educativa y la cancelación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En Sinaloa, el grupo magisterial que se opuso a la Reforma Educativa y se sumó a la campaña de López Obrador, encabezado entre otros por el exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 27, Jaime Quiñónez Muñoz, ha manifestado su beneplácito por el paso importante que se dio ayer, y recordó que los dirigentes sindicales nunca defendieron a sus agremiados, que siempre estuvieron a favor de la autoridad federal. Con esto se da inicio a la reconstrucción del sistema educativo, con el análisis y discusión de la iniciativa, que deberá ser aprobada por ambas Cámaras legislativas. Este tema ha sido muy polémico, y fue de las principales banderas que enarboló López Obrador, quien tuvo el respaldo de la mayoría de los maestros, y que significó la pérdida de registro y desaparición del Partido Nueva Alianza.

Presidencialismo. Pero no todas las decisiones que ha tomado Andrés Manuel López Obrador han sido bien tomadas por la ciudadanía, al menos no por la mayoría, que no están de acuerdo con la disputa que tiene con el Poder Judicial, y más porque se han enviado señales de que se pretende debilitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para bajar los sueldos y quitar los privilegios que tienen los ministros, magistrados y jueces, que con la ley en sus manos han defendido su autonomía. Aliado con el Legislativo, el presidente de la República ha emprendido una guerra mediática, que por ahora llevan la delantera, porque tienen a más de 30 millones de mexicanos que votaron por él, que todavía lo apoyan, y que están a favor de que se reduzcan las percepciones, que son las más altas del país en el sector público. Una de esas voces críticas es el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Audómar Ahumada Quintero, quien ve un peligro en el país de que los tres Poderes se concentren en el Ejecutivo, como pretende hacerlo López Obrador; y aunque sí están de acuerdo en las reducciones salariales, no apoyan las formas en que pretenden hacerlo, porque el régimen de gobierno en México marca una separación de Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aunque actualmente el Congreso de la Unión funcione como una oficialía de partes del presidente de la Nación. Así va la cuarta transformación de la vida política de nuestro país.