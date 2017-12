Destape y oportunismo

LA CARGADA. Al viejo estilo del PRI, esta semana presenciamos la cargada y destape a favor de José Antonio Meade como precandidato a la presidencia de la República. En realidad ya había sido “destapado” por el presidente, solo faltaba confirmarlo, desde el momento que la asamblea nacional del PRI, en agosto de este año, modificó sus estatutos para posibilitar que un no militante del tricolor fuera postulado, la “línea” presidencial estaba dada a favor de Meade; así fue, y así se comentaba insistentemente en diversos medios y análisis políticos. Enrique Peña Nieto repitió el viejo ritual del dedazo presidencial para designar al abanderado del PRI, llamó uno a uno a Los Pinos, a los secretarios mencionados como aspirantes, les informó a quienes no serían beneficiados con su designación, y “ungió” a su candidato; luego, los sectores del PRI lo recibieron con “beneplácito” y se sumaron a la “línea” del presidente. Sorpresas no hubo, arcaísmo político sí. ¿O no?

Lo que llama la atención es que, en pleno siglo XXI, prevalezcan las formas centralistas y caducas en el ejercicio del poder y la política, donde la decisión es personalísima del presidente en turno, y que, aparte, en el PRI quieran presentarla como decisión posmoderna, plural y democrática. A la imposición presidencial le llaman “decisión del partido”, y al centralismo le dicen democracia. ¿O no?



FACTOR MEADE. El gran problema para José Antonio Meade es remontar el tercer sitio en las preferencias del voto en que está colocado el PRI, porque, aún cuando en esta semana han publicitado mucho su figura y un supuesto crecimiento en el respaldo popular al tricolor, eso es autoengaño, y es con la idea de manipular al electorado, pero se les puede revertir, porque aunque a Meade lo presenten como candidato “ciudadano” irá a la contienda bajo las siglas del PRI, y el problema es que el voto anti-PRI es cada vez más duro y mucho más amplio que su respaldo.

Se supone que a Meade lo eligieron por no ser priista, ya que un priista de “viejo cuño” acarrearía en automático el repudio social que ha cosechado el tricolor y el presidente Peña; el problema es que el exsecretario de Hacienda no puede sacudirse de su pasado y de sus decisiones, ha sido y es protagonista de primer orden en un gobierno como el de Peña Nieto, que arrastra tras sí una impopularidad y rechazo por las medidas económicas y políticas que ha tomado. Meade no solo es beneficiario del dedazo, sino parte del gobierno más repudiado en los últimos decenios. ¿O no?



EL OPORTUNISMO. Ahora en el PRI todos se dicen amigos y cercanos de José Antonio Meade. Aunque criticaban a Felipe Calderón y su gabinete, a Meade le hacen caravana, siendo que fue, nada más y nada menos, que el secretario de Hacienda en ese gobierno panista. Las selfies, las fotos saludándole, las reverencias y alabanzas están a todo lo que dan con Meade, con tal de “colgarse” (¿ o colarse?) al carro de la revolución institucional. Lo real es que en Sinaloa, desde antes y ahora, se sabe que Mario Zamora es de los amigos y colaboradores cercanos de Meade, igual se dice de Jesús Vizcarra. Aunque Heriberto Galindo también quiere colarse en ese círculo y dice que desde niño lo conoce. ¿Será?

El circo está montado, la función empezó hace meses, el oportunismo, conforme transcurra el tiempo, irá subiendo de intensidad, igual el arribismo y golpes bajos.