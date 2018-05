Detienen tráfico por manifestación

Ayer, en Culiacán, el Frente Democrático de Jubilados y Pensionados ocasionó caos vial, pues el tráfico estaba en su hora pico cuando tomaron las calles principales con una manifestación en la que exigían pagos de aguinaldo y mejores prestaciones igualitarias a los maestros activos. Y la verdad es que nadie está en contra de que los trabajadores expresen sus necesidades a las autoridades, pero los automovilistas no tienen la culpa, así que si usted se encuentra atorado en otra de estas protestas, márquele al mero mero de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Óscar Guinto Marmolejo, al (667) 760 14 27, pa’ que controle la situación y restablezca el flujo vehicular.El alcalde de El Fuerte, Antonio Cota González, requiere de los servicios de un superhéroe pa’ ponerlo a chambear en la comunidad de El Téroque, donde la gente se queja de muchos problemas, entre ellos obras inconclusas de drenaje sanitario, calles polvorientas, la escuela primaria sin conserje y algunos problemas de agua potable. Si alguien cumple con los superpoderes pa’ atender todo esto con un solo sueldo, favor de llamarle al presidente municipal de El Fuerte al ‘fon’ (698) 893 03 20.¿Te urge ganarte unos pesitos extra y no sabes qué hacer? La dirección de Vialidad y Transportes de Guasave te tiene la solución, pues necesita personal que detecte los lugares en donde de plano urge colocar semáforos, además de que se pongan buzos para checar cuáles están de puro adorno. Si te interesa la chamba, comunícate con Sergio Iván Zavala, o echa la llamada al (687) 872 41 48.Se busca raza que quiera chambear de intendente en el kínder de la colonia San Pedro, así como en el kínder de la Primero de Mayo, en la ciudad de Guamúchil, pues ya las madres de familia andan encabritadas porque hace meses que no tienen conserje y la responsabilidad recae en ellas. Incluso han llegado a tomar las instalaciones pa’ ver si así les hacen caso. Si te interesa la chamba, márcale al jefe de Servicios Regionales del Évora, Lizandro Sillas López, al (673) 732 66 11.Quien va a necesitar muchos, pero muchos inspectores en acción este 10 de mayo será la Sepyc, luego de que el subsecretario de Educación Básica, Uladimir Valdez Pérez Núñez, anunciara que este Día de las Madres no habrá puente laboral y que los docentes o directivos que no se presenten serán infraccionados. Así que si este 10 de mayo no tiene mucho qué hacer y quiere ser inspector voluntario, podrá proponerse en las oficinas de la Sepyc. El teléfono es (667) 758 51 00.