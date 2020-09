Detractor del alcalde Billy Chapman

La presencia. Por lo que guste o mande, algunos le vieron mensaje a la presencia de Bernardino Antelo Esper, director general del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, en el acto que presidió ayer el gobernador Quirino Ordaz Coppel en las instalaciones de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, en donde se inauguró el Call Center Covid-19. Para sus seguidores y no seguidores, el hecho tiene su significado político, cuando menos de muestreo en las vísperas del inicio de los perfiles de los aspirantes priistas a la alcaldía de Ahome, entre los que se encuentra Antelo Esper. Y se da en momentos en que sus operadores traen un activismo para posicionarlo más con el argumento de que garantiza al PRI rescatar el municipio. Lo que sí es que Antelo Esper se dejó querer en el evento.



Deslinde. Dicen que al diputado local morenista Juan Ramón Torres Navarro no le queda el saco de los señalamientos de ser de los legisladores que protegen en su forma de gobernar del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Por el contrario, él se considera ante propios y extraños como el principal detractor de Chapman porque lo ha señalado con índice de fuego desde que este mostró su verdadero rostro. A las pruebas se remite, entre ellas su posicionamiento público. Incluso, dicen que Torres Navarro cabildeó para que se le instaurara el juicio político, pero algunos de sus compañeros de bancada respaldaron a Chapman. Sin embargo, en estos momentos hay otra coyuntura para retomar el juicio político, para lo que se declara más puesto que un calcetín. Algunos dieron en el clavo: si es candidato de Morena a la alcaldía, no quiere que la sombra de Chapman le pese como losa en la espalda.



Para el recuerdo. Edgardo Vázquez Mungarro, Martín López Félix y Antonio Castro quedaron como muchos que andaban “emboletados” en las Redes Sociales Progresis-tas: volteando para todos lados porque sus proyectos de formación de partidos para el 2021 quedaron tendidos en el camino. Hasta eso que Vázquez Mungarro y López Félix, en Ahome, y Castro, en El Fuerte, lograron realizar tumultuosas asambleas en sus distritos como requisito para la formación del Partido Colosista. La participación levantó el ánimo de algunos, pero luego se apagó porque ya en otros distritos no hubo. No se sabe qué fue lo que pasó, pero dicen que los que promovían el proyecto a nivel nacional dieron el frenón. Tanto que no les dio para solicitar el registro. Siquiera los de RSP sí lo hicieron, pero el INE les dio para atrás. Sin embargo, no les va a extrañar a muchos que se reacomoden en otros proyectos.



A moverse. Tras revelarse la lista de donde posiblemente saldrá el candidato a la alcaldía de Ahome, las aguas se agitaron más en el Partido Sinaloense. Algunos optaron por ya no tener un perfil bajo sino de mostrar en forma abierta sus aspiraciones, como Adrián Cázarez, que confesó, a quienes lo consultaron sobre la veracidad de sus aspiraciones, que sí, que son reales y que se va a mover con madurez y responsabilidad. Sin embargo, no es el único que lo va a hacer para posicionarse con el fin de que el presidente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, les dé el visto bueno.



Quedabién. El que de plano anda en otro planeta es el regidor panista de Ahome, Alfonso Pinto Galicia. Ni viendo atina. Cuando la ciudadanía padece del deficiente servicio de la basura, Pinto Galicia salió con que OP Ecología está realizando una mejor recolección de la basura que PASA. De veras que se pasó y todo por quedar bien. Ya ni el propio director de OP Ecología, César Guevara, y el director de Servicios Públicos Municipales, Iván Gálvez, hacen esas aseveraciones. ¡Apa regidor!