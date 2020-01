Deuda cumplida. Pocos lo saben. Mucho antes de convertirse en gobernador, Quirino Ordaz Coppel vivió en carne propia las carencias de un buen hospital en Mazatlán. Por eso, lo de ayer, al inaugurar el nuevo hospital general de Mazatlán, lo llena de un doble orgullo. Le cumple a los mazatlecos con partida doble al tener ya en funciones aquí al Hospital Regional de Rehabilitación y al nuevo Hospital General. Ambos con la mejor tecnología de punta. Ambos al servicio de la población más necesitada. El propio enviado del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del presidente López Obrador, el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, reconocieron que el nuevo hospital general será sin duda ejemplo nacional por su modernidad y tecnología. En el nuevo hospital se invirtieron mil 125 millones de pesos. Y ojo, no representó para el Estado ninguna deuda, y mucho menos se echó mano de aquel famoso y de triste memoria programa de Asociación Pública-Privada (APP) con el cual el exgobernador Mario López Valdez pretendió endeudar al estado por 30 años. La inversión no requirió de hipotecar a Sinaloa. Ese es un gran mérito del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Y difícilmente se lo pueden regatear. Pero no solo Mazatlán tendrá nuevos nosocomios. En junio será inaugurado el nuevo hospital general de Culiacán, el Centro de Salud de Culiacán y el Hospital Pediátrico. En Guasave hay un proyecto de mejora del hospital de ese municipio y el Hospital Regional de El Carrizo. El nuevo hospital general de Mazatlán quedó incorporado al programa Regional de Trasplantes, aseguró por separado el secretario de salud en Sinaloa, Efrén Encinas, con lo que al nuevo nosocomio se le da un plus importante.

Demanda en serio. La empresa GIA (Grupo Ingeniería Arquitectura y Asociados) demandó al Gobierno de Sinaloa por “incumplimiento” en el contrato de construcción del nuevo hospital de Mazatlán. Y es que GIA había negociado con el Gobierno de Malova la construcción de este nuevo hospital en Mazatlán y otro en Culiacán con la famosa APP que obligaría por 30 años estar pagando de los recursos estatales. La demanda no es poca cosa. Mucho menos de quienes se trata. El propietario de GIA es Hipólito Gerard, hermano de Ana Paula Gerard, esposa del expresidente Carlos Salinas. Una empresa influyente en poder económico pero más en poder político. GIA pretende obligar al Gobierno de Sinaloa a pagarle 325 millones de pesos. El gobernador Quirino Ordaz Coppel ya fijó su posición. No se dará ni un sólo peso. El caso está en los tribunales. Y nadie, absolutamente nadie está de acuerdo de que se despoje de tal cantidad a Sinaloa. Esto aplica también al tema de Nafta con el Ayuntamiento de Mazatlán. Nafta pretendía despojar de 300 millones de pesos al municipio. Ahora su pretensión es de 140 millones. La diferencia es que en este caso, el alcalde Luis Guillermo Benítez quiere, está de acuerdo en despojar a los mazatlecos de esa millonada.

Morena no entiende. La lucha intestina que se libra en estos momentos en Morena exhibe sus carencias y potencia sus herencias de división, de conflicto y agandalle. No han entendido el mensaje que les mandó López Obrador y ya amenazó con salirse de ese partido. Y ¡aguas!, Morena no es nada sin López Obrador, eso deberían de entenderlo.