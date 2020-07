BOLETÍn INFORMATIVO DE AARFS, AC

En relación al programa de recepción de cosecha de maíz ciclo otoño-invierno 2019-2020 de AARFS AC, muestra un avance de acopio sobre el volumen total proyectado del 94 %, sumando 198,458 tons. de maíz distribuidas de la siguiente manera: en Unidad de Servicios (UDES) Jiquilpan registra 132,671 tons, El Globo 35,745 tons., Corerepe 10,283 tons., La Despensa 9,942 tons. y Estación Francisco 9,818 tons. Actualmente UDES Jiquilpan y El Globo siguen recibiendo maíz, los cuales se encuentran al 85 % y 74 % de su capacidad de almacenamiento respectivamente. En lo que respecta al volumen acopiado de 198,458 tons. de maíz, la asociación registra un avance de liquidación de cosechas de 175 mil tons. (88 %)., de las cuales a la fecha 93 mil tons. han sido pagadas al productor y 82 mil están en trámite de pago.



• De acuerdo al avance de expedición de permisos de siembra del ciclo primavera-verano 2020 de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte, se establecieron 13,493 has. de sorgo y 10,001 has. de maíz, los cuales están en proceso de cosecha, destacando que ambos cultivos representan el 91 % de la superficie sembrada de este ciclo. Por su parte, la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Carrizo, cuenta con una superficie establecida de P-V de 19,417 has., siendo el cultivo de ajonjolí el de mayor superficie sembrada con 12,997 has., representando el 67% del total de la superficie, seguido del soya con 3,837 has., y en conjunto ambos cultivos abarcan el 87 % sobre lo sembrado. Con lo anterior, podemos observar como el cultivo de ajonjolí en el valle del Carrizo se está convirtiendo en una alternativa de rotación de cultivo con el trigo, debido a su buena adaptación, bajo costo y a su aceptable rentabilidad.



• Se informa a todos nuestros productores socios que tengan problemas por retraso en las devoluciones de saldos a favor de IVA, que el Consejo Nacional Agropecuario en coordinación con nuestra asociación de agricultores está gestionando ante el SAT que se agilice este trámite de devolución de IVA. Cabe mencionar que la información que deberá presentar el productor y/o agrícola es: nombre de la empresa u organismo, RFC, ciudad, estado, monto pendiente, fecha de la solicitud de la devolución y si tienen algún comentario u observación. Esta información deberá ser enviada al correo estrategiasagricolas@aarfs.org de nuestra área de seguimiento agrícola a más tardar el 14 de julio, o bien, comunicarse al número: 812-43-96.



• Seguimos invitando a los productores de AARFS AC para que se registren para el trámite de incentivo de maíz de 359.69 pesos por tonelada del programa de Precios de Garantía de SEGALMEX, donde el área de comercialización, se encuentra actualmente atendiendo mediante citas previamente agendadas, debido a la contingencia y por disposición oficial de la Secretaría de Salud. Por lo tanto, les agradecemos que se comuniquen para agendar su cita a la línea telefónica 812-3349. Asimismo, les recordamos que para el trámite de liquidación de su cosecha de maíz, es necesario que las personas físicas o morales cuenten con su firma electrónica actualizada para la facturación correspondiente.



• Con el objetivo de seguir ofreciendo productos y servicios competitivos a nuestros productores, AARFS AC pone a su disposición insumos agrícolas de la más alta calidad, en donde encontrará gran variedad de artículos de ferretería, agroquímicos, fertilizantes líquidos y granulados, fertilizantes orgánicos en presentaciones como humus y lixiviado de lombriz. También contamos con servicio automotriz en nuestra sucursal matriz y diésel ultra bajo en azufre en todas nuestras sucursales, sin costo de entrega a campo. Para mayores informes no dude en contactarnos a los números 812-33-49 y/o 812-68-54. Calidad, Confianza y Servicio, son valores que nos caracterizan.



• El precio internacional de maíz futuro julio/2020 cerró la semana en 134 dólares por tonelada, teniendo en esta semana una jornada positiva a pesar de la baja de precio que se presentó el pasado viernes. Los principales factores fue el menor consumo previsto de maíz en EUA de acuerdo al último reporte del USDA, mismo que registró un avance de siembra de 37.23 millones de has, 5 % por debajo de la intención de siembras reportado en marzo.