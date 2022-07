Día Internacional del TDAH

Mi intención no es ignorarte con razón, ni desprenderme de todas las cosas que me das con valor, procuro enfocar mi mente y mi emoción al mismo ritmo como una nota melodiosa que controla su entonación. Pero mis manos, pies, ojos, cabeza y mi cuerpo completo piden bailar, brincar, correr, cantar y aunque no lo parezca aprender sin parar.

Muchas veces tu mirada me intimida a controlar, pero es más fuerte mi latir y respirar.

Confío en tu educar y quiero ser parte de tu caminar, pero te pido entiendas que también aprendo al mover, tocar y utilizar, sé que muchas veces no mido riesgos y puedo llegar a hablar sin parar o interrumpir tu actuar, pero nada de eso por si solo puedo controlar, no me dejes solo, mantente a mi lado en mi frustrar, ya que tu ausencia aumenta mi soledad. Entiendo que no es fácil de comprender mi actuar, pero te aseguro que de tu mano y paciencia puedo avanzar.

Quizá en alguna ocasión han escuchado hablar de alguien que vive en un mundo similar al que acabo de describir, llegando a emitir juicios sobre su conducta y la educación que han brindado los padres hacia niños así, sin embargo, no siempre se trata de un berrinche o falta de límites por parte de la familia, pero, entiendo, que esa línea es muy delgada de cruzar al buscar entender ese actuar.

Siendo en estos casos en particular donde estas acciones, si tienen un motivo, requiriendo de diversos estudios psicológicos y neurológicos, así como el acompañamiento de especialistas en diferentes áreas para poder brindarle una vida de calidad y estabilidad tanto emocional como conductual, no solo en quien padece un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), sino también a toda la familia quienes se convierten en el primer eslabón de apoyo para adaptarse de manera saludable a la sociedad.

Entendiendo que dicha condición, en uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes en la niñez, afectando su desenvolvimiento principalmente en el ámbito social y escolar. Por ello es de gran relevancia, el tener un diagnóstico claro por parte del neurólogo pediatra, quien en base a su valoración considera o no el uso de fármacos para su tratamiento, aunado a esto el acompañamiento psicológico que permitirá favorecer su desenvolvimiento conductual dentro de todos los ámbitos en los que se desarrolla.

Con respecto a su ámbito escolar, es necesario la sensibilización de toda la comunidad principalmente docentes y alumnos, realizar los ajustes razonables necesarios para su adaptación en el aula y favorecer la socialización con sus iguales, evitando posibles problemas de Bullying.

Momentos… Este 13 de Julio se conmemora el Día Internación del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, con el fin de ser considerado como un momento para hacer conciencia ante dicha condición de vida, tener la sensibilidad ante todos aquellos que se enfrentan dicha situación y formar parte de una sociedad incluyente de manera cotidiana.