Siento que a pesar de que somos muy mexicanos y que es una de las fiestas más bellas y significativas, muchas veces volteamos a ver más las fiestas como Halloween. Claro, es divertido disfrazarse y ¿a quién no le gustan las fiestas que involucren dulces? Pero a pesar de que estén tan pegadas estas dos fiestas, cada una tiene su peculiaridad y su esencia diferente a la otra.

Puede ser que a veces nos pueden llegar a dar en un soft spot cuando hablamos del Día de Muertos. Al fin de cuentas es un día lleno de recuerdos.

Recuerdos de gente que quisimos mucho, las cosas que les gustaban, las canciones que cantaban y todas esas experiencias compartidas. Tantos recuerdos que a mi mente inmediatamente viene la canción de Coco, ya saben… Recuérdame.

Para esto, considero que Disney por más que también ha cometido errores, también ha podido darle ese enfoque tan bello que es la celebración de los muertos. Supo darle el cariño a este festejo y sobre todo, verle el lado amable a esa cosa inevitable que es dejar este mundo. El lado colorido, lleno de amor, el lado del festejo, de querer y de celebrar también la vida. Con todo y todo.

Para esto, en estos días, en este asueto lleno de emociones y de sentimientos encontrados, quiero terminar con una frase que escuché hace años, pero que me acompaña en estos momentos de recuerdos (porque sé que la mayoría de nosotros ha perdido a alguien que quiere y sé que también les puede servir) y dice así: Those we love don’t go away, They walk beside us everyday, Unseen, unheard but always near. Still loved, still missed, and very dear. Que en español es: Aquellos que amamos no se van. Caminan a nuestro lado todos los días. Invisible, inaudito pero siempre cercano. Todavía amado, aún extrañado y muy querido.

Aunque suene más poético en inglés, lo importante es saber que el cariño nunca se pierde. Feliz Día de Muertos.

Ana en Rose.