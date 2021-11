Día de movilizaciones en Ahome  

Por norma general los domingos son tranquilos en la ciudad de Los Mochis y en todo el municipio de Ahome, pero ayer fue la excepción. Fue un día de manifestaciones multitudinarias. En primer lugar miles de personas acudieron a emitir su voto a favor o en contra de la instalación de la planta de fertilizantes en Topolobampo.

La votación inició tranquila desde las 8 horas en que se instalaron las casillas. El alcalde Gerardo Vargas fue de los primeros que acudió a votar, llamó a la población a votar, sin dar línea a favor del SÍ, simplemente a cumplir con el ejercicio democrático de la consulta popular que por primera vez se lleva a cabo no nada más en Ahome, sino en todo Sinaloa, para tomar una decisión importante, que impactará para bien o para mal el destino de los ahomenses.

Todavía a mediodía, aquí en la ciudad en las casillas, en especial en la de la Plazuela 27 de Septiembre había una larga fila de personas que acudieron a votar. Se notaba la actividad de promoción que hicieron algunas organizaciones empresariales, entre ellas la Asociación de Agricultores y los organismos campesinos. A las 11 horas estaba programada una conferencia de prensa del subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, pero se pospuso para las 18:30 horas.

También desde temprano, en Topolobampo se sobrecalentaron los ánimos, cuando habitantes de las comunidades de Lázaro Cárdenas, de Ohuira y del mismo puerto, encabezados por el colectivo Aquí No, salieron a manifestarse a favor del NO y en contra de la misma consulta, acusando que no habían instalado urnas en sus poblados y que estaban pagando y acarreando a gente para que votara a favor del SÍ. En protesta bloquearon la carretera.

Para quienes promueven el Sï, la copiosa participación ciudadana que se suscitó ayer no representa la luz verde para la instalación de la planta, pero envía un mensaje a los juzgados para que los jueces destraben los amparos que bloquean la inversión histórica que se proyecta hacer en el municipio y que detonaría el desarrollo económico y la creación de empleos bien remunerados.

Las otras dos movilizaciones que se dieron en la ciudad son: la de cientos de jóvenes de entre 15 y 17 años que hicieron largas filas alrededor del viejo edificio del Seguro Social y de la Asegurada, para vacunarse contra el covid. Esta es una buena señal de la conciencia que hay en la juventud de protegerse y colaborar para frenar la pandemia.

Por otra parte, decenas de personas también se movilizaron para acudir a depositar la basura en los contenedores que instaló al Ayuntamiento en el Parque Sinaloa y en las dos ciudades deportivas. A pesar de esto, la ciudad sigue saturada de basura y la gente espera de una solución definitiva.

Popurrí. Para muchos es demasiado tarde el perdón que pidió el representante de OP Ecología, César Guevara, y el ofrecimiento de dejar limpia la ciudad en 24 horas en cuanto lo dejen depositarla en el relleno sanitario de PASA. En palacio, el alcalde Gerardo Vargas ya tomó la decisión de rescindirle el contrato y crear o traer a otra empresa para que se haga cargo del servicio.

"La consulta es un ejercicio importante de democracia", presidente Gerardo Vargas