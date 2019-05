Día del Agricultor y Día del Maestro

Están de fiesta hoy con motivo de su día, los cultivadores de la tierra, los agricultores… E igualmente están celebrando su día, los maestros, los que siembran la semilla del saber… Actividades de enorme importancia de ahí que ambas celebraciones se festejen a lo grande…

La Asociación de Agricultores ha preparado un programa al que ha invitado a sus socios a participar en la misa de acción de gracias que a las 10:00 horas se oficiará en la parroquia de Fátima…

A partir de las 13:00 horas el magno salón de eventos del Country Club abrirá sus puertas para recibir a los agricultores y sus esposas quienes como todos los años disfrutarán de la tradicional convivencia…

El platillo principal sin duda alguna será la elección y coronación de la Reina de los Agricultores… Las hermosas damitas Migdalia Lim, Wendy Zamora, Lucía Labastida y Ana Cristina Wong fueron invitadas a participar como candidatas y serán ellas las que ante la concurrencia probarán suerte al elegir la flor entre cuyos pétalos estará el título real…

Seguramente que en esos momentos y hasta que se dé a conocer el nombre de la nueva soberana, sus padres permanecerán con los dedos cruzados… Entre Olegario Lim y Migdalia, Mario Zamora y Wendy, Eduardo Labastida y Mariele e Isaac Wong y Anabel quedará el título de reyes padres… El ingeniero Marte Nicolás Vega y su esposa Machayo Luque coronarán a la reina…

Suceso…

Hoy con motivo del Día del Maestro se llevan a cabo diversos festejos organizados por padres de familia, alumnos y directivos de todas las instituciones educativas… Los maestros llevan sobre sus espaldas la misión de tener en sus manos la responsabilidad de trasmitir sus conocimientos, de enseñar, instruir y sembrar valores, sabiduría, ciencia y amor para tener frutos de éxito en el proceso de aprendizaje y en el futuro…

“Enseñarás a volar, pero no volarán tus vuelos; enseñarás a soñar, pero no soñarán tus sueños; enseñarás a vivir pero no vivirán tu vida. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, piensen, sueñen, canten, vivan, estará la semilla del camino enseñado y aprendido…

“Ser rotario nos engrandece”, frase que acuñó Bernardo Sandoval, rotario de pura cepa, quien hoy está viviendo momentos difíciles ya que no está bien de salud…

Su esposa Hortensia se ha convertido en su enfermera de tiempo completo y en su consuelo en los momentos de crisis…

La gran familia del Club Rotario de Los Mochis permanece al tanto del estado que Bernie conserva, uniendo sus oraciones por la recuperación de su salud…

Reflexión: Maestro no es aquel que enseñe algo, sino aquel que inspira al alumno a dar lo mejor de sí para descubrir un conocimiento que ya tiene dentro de su alma. (Paulo Coelho)

Por hoy es todo. No olvide que mañana volveremos a vernos aquí en otro RESUMEN.