audima

“Si algo he aprendido es que la literatura es un tesoro y hay que compartirlo. No tiene ningún sentido que los libros se empolven, se hagan viejos en un estante sin que nadie los lea, los cuide, los quiera”, Benito Taibo, Persona normal.

El pasado sábado festejamos el Día del Libro, y no podía dejar pasar la oportunidad sin hacer mención a esta fecha tan importante para los lectores, especial por el hecho que damos honor al leer [verbo, actividad que tantas veces nos salvó de las ruinas].

El Día del Libro se celebra cada 23 de abril desde 1930 en España, y se escogió esta fecha clave porque guardaba relación con el ámbito literario: fue el día en el que falleció Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, en el año 1616.

En mi caso, soy quien soy por los libros que he leído, las historias que he vivido y los personajes que he conocido a lo largo de mi vida lectora. La literatura ha formado parte de mi formación, pensamientos y valores.

Yo no veo las letras como un pasatiempo, para mí son un estilo de vida; vivo y respiro palabras. Siempre he vivido en dos mundos: en el real y en el de los libros, y ahora no imagino mi vida de otra manera.

Me emociona pensar que tengo tantos libros por leer y un sinfín de historias y autores por conocer.

El consejo del día es que sigan leyendo, dediquen horas, lágrimas, risas, dolor, amor, pasión a las letras, que, para mí, como para la mayoría de ustedes, nunca existirá mejor terapia que esa.

“Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él”, Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento.