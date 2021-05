Día del Niño en casa

30 de abril. Por segundo año consecutivo la celebración del Día del Niño se vio opacada por la vigente situación sanitaria que ha permeado en todo el mundo, pero eso no es motivo para no festejar a los reyes de la casa: los niños en su día.

Incertidumbre. Desde el mes de marzo de 2020 se vive una constante incertidumbre generalizada, particularmente en el ámbito educativo, si consideramos el rezago escolar que se arrastra desde el ciclo escolar pasado y el actual, la situación no es prometedora para el tema académico.

Mucho se comenta sobre el posible regreso a clases de manera presencial, incluso a ocho estados de nuestro país ya regresó la vida a las aulas; Sinaloa sin fecha.

Sin precedente. Los esfuerzos educativos pospandemia son y serán titánicos; sin embargo, nada es imposible, hagamos nuestra tarea desde cada trinchera para que se pueda regresar a la normalidad lo antes posible. Esta situación sienta un precedente a nivel mundial; México ha perdido mucho en todos los sentidos y sin duda alguna el tema educativo “duele” y pega fuerte en quienes ya tuvimos la fortuna de terminar una carrera universitaria, un posgrado; quienes sabemos de la importancia de la educación de forma constante e ininterrumpida, o simplemente quienes nunca hemos perdido el acceso a las telecomunicaciones.

No es el caso de la totalidad del país, pues cito de nuevo la encuesta reciente de Inegi, donde nos ubica en la realidad: millones de niños no han tenido acceso a internet, ni a televisión y desde el mes de marzo de 2020, que no toman clases.

Disrupción. Más del 70% de nuestros beneficiados son niños, ¿Cómo decirle a un niño que no podemos educarlo? … ¿Cómo entienden los niños qué es una pandemia? … Es complejo, por ello en Patronato Pro-Educación de Ahome, A.C., todos los días buscamos alternativas para llegar a ellos, apoyarles, beneficiarlos, orientarlos en lo que en este momento no reciben de manera adecuada.

El impacto que está teniendo la “Regularización” en los niños es sorprendente: a la fecha recibimos niños de 5 a 14 años en los Parques Educativos “La Oruga”; por las tardes, y por desgracia los maestros no nos dan buenas noticias, el rezago escolar es inmenso y el reto es mayúsculo; los diagnósticos no mienten.

Nosotros deseamos poder seguir teniendo las condiciones para “educar” a esos niños y que el efecto e impacto negativo, ya no sea tan crezca.

La semana de los niños. Durante toda esta semana hemos estado celebrado a nuestros casi 300 niños de Estancias “La Oruga”, con diversas actividades como peinados locos, día de escultores, minichefs y disfraces, que ha sido posible gracias a la entusiasta participación de los padres de familia, que apoyan de manera constante en todas las actividades que se les indica por parte de nuestra Dirección de Educación.

Apoyo. El día de ayer en el Facebook live de cada viernes, nuestras psicólogas abordaron el tema ad hoc a la semana: “Día del niño, un festejo con calidad y calidez”, con la intención de promover los valores en una fecha donde por segundo año consecutivo, todo es atípico, es importante fomentar los valores más importantes de la familia, como lo son la convivencia desde la creatividad, que les permitan a los niños compartir momentos juntos y adaptarse a las condiciones que los padres de familia puedan brindarles en ese momento, que la unión y la salud sean el único aliciente para festejar un feliz Día del Niño.

Agradezco y aprecio su lectura, hasta la próxima semana.