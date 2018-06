Día del Padre, faro en el camino

¡Día del Padre! ¡Un faro en el camino! Me encontré unas notas de reflexión, aquí van: Un padre es el soporte en nuestro hogar. El que se guarda los sentimientos en la profundidad de su alma. El que te da seguridad en tus horas de angustia. Es el héroe de tus cuentos infantiles. Es aquel que te impone respeto en la adolescencia, pero si te fijas bien, cuánta ternura desprenden sus ojos al mirar a sus hijos. Es quizás el que no te prodiga de besos y abrazos como una madre, pero en las noches, cuando duerme su hijo, es el que se asoma con suavidad al cuarto y con suma delicadeza cubre su cuerpo con la sábana que ha enrollado a sus pies, mientras la emoción le nubla los ojos, porque se siente tan orgulloso de tenerlo. Se debe comprender el papel que muchas veces se le asigna a un padre, un papel un tanto distante y severo. Quién no ha escuchado de su madre alguna vez decir: ¡Se lo voy a decir a tu padre cuando llegue! Y el hijo se siente temeroso pero a la vez espera ansioso su regreso, y cuando lo alcanzas a divisar por la ventana ya no temes el regaño, lo que esperas anheloso es su abrazo protector.Y a propósito de bambis, yija, chirrifiñis, -traducción- “Padre solo hay uno, y qué padre”: ¡Ai´sí! Hoy en este día tan especial para el hombre del hogar, del trabajo, la oficina, el campo, el taller, la industria y todo lo que se le parezca a una jornada laboral, reciba nuestro reconocimiento y afecto. ¡Felicidades señores, hay que decir: Salud…!