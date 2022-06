Diana Trujillo, la latina elegida como directora de vuelo de la NASA

M- Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Imagino que estarás contenta, cansada, contáme qué te pasa por la cabeza.

D- Muchas gracias por la invitación, estoy supremamente feliz, claro. No me imaginé nunca que iba a estar aquí hablando de Directora de vuelo para la Estación Espacial y Artemis.

M- Sabes que ayer cuando recibí el comunicado, además de ese orgullo, al estar en el medio yo te identifico 'Diana - Marte'. Entonces uno ya sabe, Diana está allá, se mudó a Marte, tiene su carpita ahí, ha trabajado tanto con Curiosity, Perseverance y le ha ido tan bien; has hecho este host, esta transmisión en español histórica del aterrizaje del Perseverance. Entonces te digo, como que me dio una sensación de 'huy, ahora se nos va de Marte a Houston'. Contános cómo fue este proceso, si es algo que ya tenías en mente, si es un sueño que has tenido por mucho tiempo o si de repente fue una oportunidad que viste y dijiste 'yo quiero hacer eso'. Contános cómo fue el cambio.

Entrevista con la colombiana Diana Trujillo, nueva directora de vuelo de la NASA

D- Sí, muy buena pregunta, 'de Marte a la Luna'. Nunca se me ocurrió que me iba a mudar de Marte, es cómo tú lo acabas de decir. Cuando la oportunidad salió, y salió...yo la empecé a ver hace como dos años, y eventualmente salió el año pasado otra vez, y ahora con el anuncio me di cuenta que parte de lo que yo quiero hacer no es solamente explorar el universo y entender si estamos solos o no, que gracias a Dios fue lo que hicimos con el Perseverance, entender cuál era el objetivo de eso y la misión todavía continúa claro haciendo otra exploración. Pero ahora la pregunta es, quizá, cómo podemos llevar seres humanos eventualmente. Yo me voy a quedar como te digo "marciana" por siempre y pienso que si pudiéramos llevar eventualmente humanos a Marte sería pues ya lo máximo, pero para poder llegar ahí primero hay que ir a la Luna, luego tenemos que demostrar que podemos hacer todo con los seres humanos en la Luna varias veces. Así que si puedo contribuir de alguna forma para hacer el primer paso para poder volver a Marte, ¿por qué no?

M- Sabés que, cuando tuve la oportunidad de estar en Houston, tuve la chance de visitar el mission control y sé lo difícil que es estar en una consola, un fly controler, el grado de conocimiento íntimo de cada una de las posiciones es realmente increíble y de hecho, creo, si no me equivoco, que cada una de las consolas tiene un equipo de apoyo. Imagino lo complicado y lo increíble que debe de ser el fly director que tiene que abarcar a todas esas áreas. ¿Cómo es el proceso para poder llegar a esa posición? Porque imagino que debe ser tan, o más difícil que llegar a ser astronauta. Contános, es algo quer comenzaste hace ya mucho tiempo en un entrenamiento, o una vez que te nombran comienza el entrenamiento para que te asignen a una...para dirigir un vuelo determinado.

D- Sí, tu pregunta es excelente, porque si yo me pongo a pensar en cuántos directores de vuelo han escogido en toda la historia, apenas han escogido 108 directores de vuelto, incluyéndome a mí en ese número, que es muy poquito cuando lo muestras relativamente de los astronautas, claro está que la evaluación de los astronautas es extremadamente difícil. Pero, cuándo me preguntas cómo es el entrenamiento para ser director de vuelo, apenas lo voy a empezar. Nos van a ´poner en un entrenamiento de 5 a 8 meses para hacer todo lo que necesitamos para comenzar a hacer turnos en la Estación Espacial y poder ayudar con Artemis, pero, cuándo me devuelva a mi carrera yo me siento muy feliz y con mucha gratitud porque todo lo que hice en mi carrera, trabajar con los dos rovers que nombraste, ensamblando rovers, siendo directora de vuelo cuando hicimos lo del helicóptero y muchas otras cosas con Perseverance, eso me puso en la trayectoria correcta para poder demostrar no solamente mi integridad técnica, pero también mi integridad como individuo en una situación difícil cuando hay que liderar.

M- Osea, si hacemos el análogo con la carrera de astronauta, yo hace unos meses tuve la oportunidad de entrevistar a Marcos Garrido cuando recién había sido nombrado candidato a astronauta, entonces, tenía que hacer dos años para recién ahí ser asignado a una potencial misión. En el caso del director de vuelo, una vez que estás asignado, ¿tienes que hacer 5 o 6 meses de entrenamiento?

D- Sí, es interesante lo que acabas de decir. Cuando tú miras a los directores de vuelo, los directores de vuelo tienen un promedio de entre 10 y 15 años de operaciones, osea, tienen que demostrar que han hecho operaciones o en Estación Espacial o en space shadow en el pasado y tienen que demostrar que entienden eso, o en Marte en este caso, pero cuando demuestras eso por 10 o 15 años es cuando ya pueden comenzar a mirarte a ti. Una vez te seleccionan y demuestras que tienen operaciones, ahí comienzan 5 u 8 meses encima de esos 15 años que ya llevas.