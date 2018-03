Días de relevos

Hoy será día de despedidas y relevos en el Ayuntamiento de Mazatlán. Funcionarios de primer nivel y regidores dejarán su cargo debido a la proximidad de las campañas electorales. En algunos casos, como el de la directora de ecología, Patricia Peraza, se va para asumir otro cargo.

En su caso, el de diputada local, en relevo de Elsy López, quien a su vez se va a la contienda por una curul federal.

La advertencia que ha hecho el alcalde Joel Bouciéguez es que no se tolerará a funcionarios que manchen la labor administrativa con actos proselitistas. Es más, hace menos de una semana a los funcionarios del ayuntamiento les dieron un curso rápido sobre blindaje electoral.

Ahí se les puso en claro lo que deben y no deben hacer en la promoción y en el ejercicio de los programas sociales. Bueno, todo eso es el discurso, porque es conocida la activa participación activa de funcionarios y empleados de la comuna en las redes sociales, quienes hacen una campaña “disfrazada” de opinión en favor de la relección del priista Fernando Pucheta.

Ejemplo de ello fue la “encuesta” que se difundió en la que se preguntaban cuál había sido el mejor alcalde de los últimos años. Las opciones eran el priista Fernando Pucheta y los panistas Alejandro Higuera Osuna y Carlos Felton González.

Las respuestas estaban cargadas a beneficiar a Pucheta Sánchez. Pero entre la mayoría de los participantes resaltaban empleados de las direcciones municipales de Comunicación Social, Obras Públicas, Servicios Públicos y hasta Oficialía Mayor.

El caso no trascendió a nivel del escándalo dado que aún no inician del todo las campañas, pero fue una alerta de lo que se pudiera dejar venir desde el ayuntamiento durante las campañas electorales. Joel Bouciéguez deberá estar atento a esto si no quiere salir afectado por las elecciones.