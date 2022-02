Dicen que Ariel Aguilar está tranquilo porque le apuesta a que Roxana Rubio

audima

No se recupera. La advertencia del exalcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de que va a actuar legalmente contra la exsíndica procuradora y regidora del Ayuntamiento Angelina Valenzuela Benites, por falsedad de declaraciones, fue tomada por muchos como una simple “bravuconada”. Hasta eso que el hoy diputado federal tiene derecho a ello, pero independiente del resultado no pocos dicen que Chapman no va a lograr “lavar su imagen” entre la mayoría de los ahomenses: ya quedó para la historia como el peor alcalde que ha tenido el municipio. Es más, ni se acordaban de él. Con su comunicado de prensa para decir que el juez de Control no encontró elementos en su contra de amenazas por lo que fue acusado y la advertencia de que actuará contra Valenzuela Benites, lo único que logró es revivir el sentimiento de los ahomenses hacia él. Hasta hay quienes aseguran que en el fondo no asimila que Valenzuela Benites haya sobrevivido al trienio. Ahorita está de regidora bajo la sombra del alcalde Gerardo Vargas Landeros.

De guaruras. En este contexto, el regidor pasista Carlos Roberto Valle Saracho le abrió ayer otro frente a Valenzuela Benites. Como presidente de la Comisión de Seguridad del Cabildo va a pugnar que le retiren las patrullas asignadas a los policías que la cuidan con el argumento que estas se ocupan en la vigilancia de la ciudad. La vigilancia se la asignaron a Valenzuela Benites tras el agarre contra Chapman. El regidor pasista ubica el despliegue policial como “un abuso” y solo para alimentar el “ego y el capricho” de la regidora. Algunos dicen que su postura en realidad es por “pura envidia”. Ya solo faltaba que pidiera que le retiraran a los agentes, pero en eso estuvo de acuerdo que los trajera, pero porque sería objeto de señalamientos, ya que trae también un “guarura” del Gobierno del Estado. Y antes trajo más despliegue de seguridad, de lo que ahora critica a la regidora. Lo que algunos observan es que a estos sí se les asigna seguridad personal, permanente, y a otros solo les mandan rondines de vigilancia cuando piden protección.

El alfil. Dicen que el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, está tranquilo porque le apuesta a que con la llegada de Roxana Rubio Valdez a la presidencia del instituto político en Sinaloa no lo van a “echar” de esa posición. Y es que se habla que Rubio Ayala quiere todo el control del partido en Sinaloa. Ya empezó con la integración de la Comisión Permanente y va por los comités municipales, se la haya o no vencido el periodo a los actuales líderes. La ventaja de Aguilar es que es alfil de los exalcaldes Francisco Salvador López Brito y Zenén Xóchihua Enciso, quienes están muy bien con Rubio Valdez. Salvo que quieran irse por el “gatopardismo”.

Relegados. Por cierto, los panistas de El Fuerte y Choix andan que echan “chispas” porque ninguno fue tomado en cuenta para integrar la Comisión Permanente. Fueron relegados en la elección de consejeros. Ni siquiera uno que representara a los panistas de los dos municipios. Por eso algunos señalan que Rubio Ayala quiere levantar al PAN, pero eso se va a quedar solo en el discurso.

Cese. La disputa por las sindicaturas en El Fuerte dejó damnificada a la jefa de los Servicios Públicos Municipales en San Blas, Juliana Álvarez. Y es que se habla que el alcalde Gildardo Leyva la cesó en forma fulminante. El pecado que cometió Juliana es “jugarle las contras” a Guillermo Rentería Vega, “El Popoy”, a quien apoyan como una concesión a René Vega, tío de este. Álvarez apoya a Daniel Echavarría, respaldado por la regidora Sandra Ham.

Sin embargo, Leyva Ortega respetó al esposo, a dos hermanas y la hija de la hoy exfuncionaria. Todo lo que sale a relucir en la disputa por el poder.