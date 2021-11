Dicen que Gabriel Vargas Landeros está  seguro porque será delegado de Vialidad y Transportes

La intención. Son más lo que consideran que el líder del grupo de Aquí No, Ulises Pinzón, trata de enrarecer el ambiente con eso de que lo amenazaron sujetos armados para que desista de su lucha contra la planta de fertilizantes en Topolobampo. Dicen que el efecto que pretende es victimizarse e incidir en el resultado de la consulta popular que se llevará a cabo el 28 del presente mes para conocer si los ahomenses están o no de acuerdo en la planta. Sin embargo, su intención parece que no va a dar resultados porque la mayoría de los sectores está a favor de ese millonario proyecto. Incluso, ya el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se abrieron de capa de que están de acuerdo en la construcción y operación de la planta. La postura de Vargas Landeros es de mucho antes y algunos dicen que quizás por eso Pinzón lo responsabiliza de la amenaza que dice sufrió de sujetos armados.

El segundo. Pinzón es el segundo de los líderes en Ahome que acusan a Vargas Landeros de realizar maniobras para “golpearlos bajita la mano”. El primero fue el dirigente de los precaristas César del Pardo, que lo acusó de estar atrás de una líder de precaristas que hizo señalamientos en su contra tras haberse manifestado en Palacio Municipal. No presentó pruebas de ello, como tampoco lo hace Pinzón. A Del Pardo, el alcalde no le contestó, pero le cerró las puertas. El caso es más político, pero lo de Pinzón es de otra naturaleza, por lo que le reiteró el llamado a que denuncie ante el ministerio público porque no se vale “acusar por acusar”.

Incertidumbre. Dicen que el delegado de Trabajo y Previsión Social en la zona norte de Sinaloa, Gabriel Olivas Bracamontes, está haciendo sus maletas con anticipación por si “las moscas”. Lo más seguro es que Ascensión Zepeda Rocha, recién nombrado director de la dependencia en Sinaloa, le dé las gracias para colocar a uno de los suyos o de su papá, Ascensión Zepeda, que ya colocó a él y a su esposa, Magdalena Rocha, como directora del Instituto Municipal de la Mujer en Ahome por obra y gracia del gobernador Rubén Rocha Moya. Por lo pronto, se habla que Olivas Bracamontes está en la incertidumbre de si se va o se queda.

De frente. El que dicen está tranquilo es Gabriel Vargas Landeros, delegado de Vialidad y Transportes. Hay doble contra sencillo de que va a repetir. De hecho, se habla que Quirino Ordaz lo designó en esa posición para que no se viera mal que una vez que llegara Rubén Rocha Moya a la gubernatura lo designara en esa dependencia siendo alcalde Gerardo Vargas Landeros. Ahora van a salir con que ya estaba en esa posición, lo mismo que ahora justifica el coordinador de los diputados locales priistas, Ricardo Madrid Pérez, del nombramiento de su hermano Eduardo como director de Administrador y Sistemas del Sates.

Igualito que los otros. Un cuentón dejó Omar Gill Santini tras salir como alcalde de Choix. Se habla de 20 millones de pesos de deuda más lo que resulte de aquí al día último del presente mes. Su relevo, Amalia Gastélum, no se la acaba porque es lógico que cuando llegan nuevas autoridades también llegan las deudas. Y falta ver si no hubo manoteo también.