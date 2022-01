Dicen que Genaro García  se reincorpora hoy a sus funciones tras estar aislado por coronavirus  

audima

Las condiciones. La aprobación de la convocatoria para la realización del plebiscito de los síndicos en Ahome sorprendió a muchos, entre ellos a uno que otro interesado en participar en el proceso. Y más que la fecha de elección sea el 6 de febrero, día en que algunos lo consideran muy cercano para que el problema del coronavirus esté cuando menos contenido. Por eso algunos quedaron contrariados con el dictamen que presentó el presidente de la Comisión de Gobernación del Cabildo, Antonio Menéndez. No falta quien saque la conclusión que lo que quieren es que no haya participación ciudadana por el miedo a ser contagiados por el virus para sacar adelante a los candidatos oficialistas. ¿Será? Sin embargo, hay quienes son de la idea de que las tareas de gobierno no las debe de detener el coronavirus. Hay controversia en el tema.

De alta. El secretario del Ayuntamiento de Ahome, Genaro García Castro, se reincorporará hoy a sus funciones tras estar aislado luego de que salió positivo en la prueba de coronavirus. Faltan otros, como el director de Inspección y Normatividad, Enrique López Miranda, y el propio alcalde Gerardo Vargas Landeros, que sorprendió a muchos cuando aseguró que estaría de regreso a sus funciones tres o cuatro días, cuando anunció que estaba contagiado. Lo que saben aseguran que ese tiempo es muy poquito para retomar sus actividades presenciales así se sienta bien. Por lo pronto, García Castro ya fue dado de alta y va a regresar justo en el momento en que fue aprobada la convocatoria para la elección de los nuevos síndicos.

No hacen caso. Los choferes de los camiones urbanos no están cumpliendo con la medida trazada del Consejo de Salud Municipal de que la ocupación sería solo del 50 por ciento para contrarrestar la tendencia al alza del coronavirus. El director de Salud Municipal en Ahome, Ramón López Félix, hizo el anuncio con “bombo y platillo”, pero la mayoría de los choferes, por no decir que todos, no le hicieron caso de que vaya solo un pasajero por asiento. Y ni se les sanciona pese a que van dos pasajeros y hasta en los pasillos. Así cómo pues.

Al cuento. El coordinador de los diputados federales morenistas en el país, Ignacio “Nacho” Mier, estará mañana en la ciudad. Viene a presidir la Asamblea Informativa de la Reforma Eléctrica. La diputada federal Ana Ayala y otros supervisaron el auditorio de la Universidad Autónoma Indígena de México, que es donde se va a realizar, para los protocolos anticovid. Como si los tiempos estuvieran para ello y como si no se supiera que ese ejercicio es pura faramalla porque los legisladores morenistas no se van a mover de su proyecto así se les argumente lo contrario.

Investigador. Hussein Muñoz Helú, exvicerrector de Operación Institucional de la Universidad Autónoma de Occidente, ya tiene lo que buscó: ingresó al Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. Lo más cercano de Muñoz Helú es que fue el coordinador de la campaña priista a la alcaldía de Marco Antonio Osuna Moreno con un sonoro descalabro. Ahora ya tiene una nueva tarea.

Respaldo. Eduardo Franco Valenzuela rindió protesta ayer como nuevo delegado de Vialidad y Transportes en el Valle del Carrizo, en lugar de Francisco Vázquez Ramírez. El acto fue presidido por Rubén Medina, subdelegado del Transporte en Sinaloa. El cambio ya estaba perfilado, pero lo que llamó la atención es que en el evento estuvieron todos los jefes de los grupos políticos en esa región. Incluso, estuvo el líder de los cenecistas Aristeo Verdugo. Se habla que estuvieron para respaldar al morenista que llega y arropar al priista que sale.