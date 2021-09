Dicen que Irma Delgado ya empezó a empañar el gabinete de Vargas Landeros

La huella. Los que dudaban de que el excandidato priista a la alcaldía de Ahome Marco Antonio Osuna Moreno andaba moviendo las aguas para apoderarse del PRI tras la derrota del pasado 6 de junio, ayer empezaron a creerlo. Y es que se reunió con la presidenta del tricolor en Sinaloa, Cinthia Valenzuela, hecho que ambos por separado hicieron público. Sea cual sea la intención de esto, la percepción de algunos priistas es que Osuna Moreno va por la dirigencia en Ahome. O lo que es lo mismo, va por el presidente César Emiliano Gerardo y otras posiciones que están en manos de gente del excandidato a diputado local en la pasada contienda, Bernardino Antelo Esper. Nada más que algunos le están poniendo tacha porque consideran que en el fondo tiene metidas las manos el alcalde electo morenista Gerardo Vargas Landeros. Incluso, a Cinthia Valenzuela le reprochan que diga que a ella y a Osuna Moreno los mueve la convicción y compromiso priista. Y es que le recuerdan que este amagó con irse del partido si no le daban la candidatura a la alcaldía.

Chiquiones. Algunos pasistas no están conformes con las dos direcciones que les está otorgando el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Está bien que tengan gente con perfil para la Dirección de Educación y la del Instituto Municipal de la Juventud, pero esperaban que les cediera cargos con más maniobra para lo que todo mundo sabe. Sin embargo, parece no haber de otra: lo toman o lo dejan. El presidente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, tiene la última palabra. El planteamiento ya se lo hizo Vargas Landeros que algunos aseguran que no se va a mover de ahí. ¿De veras? Contra lo que muchos suponen, las relaciones del PAS con Vargas Landeros se antoja que van a ser con altibajos por los intereses que están en juego para el 2024.

Mala señal. El nombramiento de Irma Delgado como coordinadora de sindicaturas empezó a empañar el gabinete de Vargas Landeros al hablar de maravilla de ella para justificar la designación cuando hay muchos que no coinciden con eso por la exhibida que se dio en una sesión de Cabildo en la que incitó a la violencia en contra del youtuber Paúl Velázquez. No faltó quien diga que con esa designación Vargas Landeros ya está tirando “pal’ monte”. Tan bien que iba con el primer bloque que dio a conocer.

A sufrir. Como un balde de agua helada le cayó a muchos “aprontados” que el gobernador electo Rubén Rocha Moya postergara dar a conocer su gabinete. Es decir, ya no lo va a dar mañana como había dicho. Varios ahomenses que se creen con derecho se les vino más la ansiedad. Entre estos está José Luis Polo Palafox, que quiere ser fiscal general del estado. Ya hasta apantalla con una encuesta en la que supuestamente sale adelante sobre Óscar Fidel González Mendívil y la juez de control Sara Bruna. Sin embargo, la batería se le vino encima porque le están sacando las causas por la que fue cesado del Consejo Estatal de Seguridad Pública y después como secretario del Ayuntamiento de Ahome.

El nombre. Sorprendió a muchos la propuesta del director general del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome, Dick Rigoberto Sáenz López, de ponerle el nombre de Víctor Manuel Carrazco García a la calle recién pavimentada frente a la Casa de la Cultura. Carrazco García acaba de fallecer y fue titular del IMAC. El argumento es por su inigualable ímpetu, carisma y su incuestionable disposición para servirle a la ciudadanía, pero en su periodo no hizo nada por la cultura con el pretexto de la pandemia. Hay dudas de si le darán los tiempos para que los regidores alineados a la administración saquen adelante ese punto porque si no nuevos aires y sentimientos van a correr a partir del 1 de noviembre.